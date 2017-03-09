«Коли проллється кров, буде біда» – Лукашенко лякає білорусів Майданом

Олександр Лукашенко вперше за тривалий час відреагував на масові протести у демократичний спосіб – призупинив дію свого декрету, який запровадив податок на безробітних, який в народі назвали «декретом про дармоїдів». У Білорусі усі, хто не платить податки, мають сплачувати щорічний збір у розмірі приблизно 200 євро за державні послуги – освіту, охорону здоров’я та інше. Таких у Білорусі знайшли 470 тисяч осіб, але податок заплатили тільки 10 відсотків з них. З 17 лютого через цей податок у Мінську, Вітебську, Гомелі та інших містах вже відбулися стихійні акції протесту, які міліція не зважилася розганяти. Наразі активісти не планують припиняти своїх протесних дій до повного скасування декрету Лукашенка.

Олександр Лукашенко довго не реагував на ці протести, а на нараді у четвер заявив, що його декрет №3 «Про запобігання соціальному утриманству», який в народі назвали «декретом про дармоїдів», скасовувати не будуть, але протягом року цей податок стягуватись не буде.

«Протягом березня, якщо потрібно, нам треба підкоригувати цей декрет. Але декрет скасовуватися не буде. Передайте насамперед чиновникам, що він буде виконуватися з тими поправками, про які я сказав», – заявив Лукашенко.

Експерти припускають, що, швидше за все, цей суперечливий декрет буде поховано. Колишній міністр праці Білорусі Олександр Соснов переконаний, що декрет будуть коригувати, а потім взагалі забудуть.

«Я думаю, влада визначилася, що цей збір робити недоцільно: грошей небагато отримали, а втрати на адміністрування великі. Вважаю, вони самі зрозуміли, що неможливо цей декрет виконувати і справа не в тому, що народ не так зрозумів, а в тому, що влада написала не те, що хотіла. Може, хотіли одне, а вийшло інше – хотіли краще, а вийшло як завжди», – сказав Соснов.

Акції протесту обіцяють продовжити

Організатори та учасники акцій протесту, які прокотилися різними містами Білорусі, вдоволені: це – перша перемога, вважають вони, але на цьому не можна зупинятися.

«Буря невдоволення, обурення, негативних емоцій, що прокотилася по всій країні. Ми ж бачили, що люди не побоялися виходити на вулиці, на площі і протестувати. Причому звичайні люди, які не мали відношення до політики, перестали боятися і пішли протестувати, щоб їхні права не порушували», – сказав Радіо Свобода організатор акцій протесту на Берестейщині Олександр Кабанов.

Лукашенко, не скасувавши указ, а давши наказ не займатися поборами, хоче збити протестну хвилю, небезпечну вже для самого існування режиму. Ми не збираємося йти на якісь ігри з режимом

Опозиційні політики та лідері протестів «з народу» заявляють, що вимагатимуть повного скасування декрету Лукашенка та не будуть відмовлятися від планів нових масових акцій протесту в Мінську та регіонах.

«Те, що зробив Лукашенко, не скасувавши указ, а давши наказ не займатися поборами, – це чергові хитрощі режиму. Він хоче збити протестну хвилю, небезпечну вже для самого існування режиму. Цей хід нами прогнозувався, і ми не збираємося йти на якісь ігри з режимом, визнавати нібито вимоги трудового люду виконані. І є багато питань, які стосуються політичної та економічної сфері, реформ, а в кінці кінців, вільні і демократичні вибори, щоб повернути владу народу», – заявляє Володимир Някляєв, один з лідерів білоруської опозиції.

Лукашенко: Наші «майдануті» поїхали до Києва

Лукашенко у своїй промові фактично визнав, що він пішов на поступки під тиском демонстрацій. Він слідом за пропагандою на державному білоруському телебаченні Білорусі продовжив лякати білорусів Майданом.

Коли проллється кров, тоді вже біда. Тому працювати треба на попередження

«Ви знаєте, що наші «майдануті» поїхали до Києва шукати там «майданутих» організаторів. Ви ж розумієте, що ці люди, які беруть участь в масових акціях, будуть гарматним м'ясом, масовкою. Адже вони не з політичними гаслами туди йдуть. А 300-400 осіб на чолі з нашими «відморозками», які у Київ їздили, – вони будуть провокувати. Вони знайдуть 10-20 професіоналів, які в Києві відкрили стрілянину. А коли проллється кров, тоді вже біда. Тому працювати треба на попередження», – сказав Олександр Лукашенко.

Впродовж останніх тижнів Білоруссю прокотилася хвиля протестів, учасники яких вимагали скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий збір, який в перерахунку становить приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік. Закон не поширюється на зареєстрованих на біржах праці осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють у Росії. Термін сплати нового податку сплив 20 лютого 2017 року.