Черговий крок до «безвізу» зробив комітет Європарламенту

Брюссель – Внести Україну до списку держав, громадяни яких можуть подорожувати об’єднаною Європою без візових бар’єрів – за це сьогодні у Європарламенті проголосував профільний комітет. На черзі загальне голосування в цій установі та ухвалення остаточного рішення Радою ЄС.

В дипломатичних колах кажуть, що український «безвіз» тепер увійшов у фінальну процедурну стадію, де, вочевидь, не повинно виникнути жодних додаткових затримок.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/chergoviy-krok-do-bezvzu-zrobiv-komtet-vroparlamentu">SoundCloud</a>

Нині європейці зробили ще один крок до українського «безвізу»: Комітет Європарламенту з громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ своїм голосуванням підтримав законодавчу ініціативу долучити Україну до списку держав, яким для в’їзду до країн Шенгенського простору не потрібні візи.

Вдалося для Грузії – вдасться й для України. Я бажаю цього українцям, бо Україна – це частина Європи

Чеський парламентар Яромір Штетіна наголошує, що скасування віз – це логічний крок для держави, що є частиною європейського континенту. До того ж, наголошує він, українці цього заслуговують, як і грузини, яким днями скасували візи.

«Це слід зробити, – наголошує він. – Вдалося для Грузії – вдасться й для України. Я бажаю цього українцям, бо Україна – це частина Європи. Тому під тиском домогтися того, аби українці могли їздити без віз до Євросоюзу».

Інші депутати й друзі України в Європарламенті теж вітають українців із цією важливою подією.

Україна досягла всіх умов та критеріїв, визначених Євросоюзом і просунулася навіть далі очікуваного від неї результату у сенсі послідовних реформ

«Україна досягла всіх умов та критеріїв, визначених Євросоюзом і просунулася навіть далі очікуваного від неї результату у сенсі послідовних реформ», – зазначив польський євродепутат від групи Європейської народної партії Міхал Боні, зазначивши, що тепер настала черга для остаточного голосування на пленарній сесії в Європарламенті, яке, за прогнозами, має відбутися або у квітні, або ж, на початку травня.

Справжній початок «безвізу» очікують наприкінці червня

Тепер вже немає жодних заперечень від жодної з країн

«Гадаю, що справжній початок безвізового режиму буде наприкінці червня. Тепер все готове, є ще технічні речі – переклад угоди на всі офіційні мови. Тепер вже немає жодних заперечень від жодної з країн, бо немає для цього причин», – каже представник Польщі в Європарламенті.

Водночас польський парламентар, який виступив від імені доповідача з українського питання Марії Ґабріель, запевнив, що вони будуть робити все можливе для того, щоб – згідно з попередньою процедурою, голосування щодо лібералізації візового режиму для України у Європарламенті відбулося не в травні, а саме 5 квітня.

Відтермінування, які, за інформацією деяких дипломатичних джерел, відбуваються через небажання Франції робити якісь серйозні політичні кроки до того, як на виборах у квітні-травні оберуть нового президента, прокоментував голова Представництва України при ЄС Микола Точицький.

«Справа в тому, що після рішення Європарламенту має ще бути багато рішень: це і рішення Ради ЄС, має бути спільне підписання документу, публікація, набуття чинності… Тобто, я сподіваюся, що жодні вибори не мають якогось прямого стосунку до того, що відбувається», – пояснив Точицький.

«Процедурний період»

Український дипломат пояснює, що настав, так би мовити, «процедурний період», де будь-який крок повинен робитися з дотриманням регламенту кожної з установ – як Європейського парламенту, так і Європейської ради». Тож, каже Микола Точицький, якщо процедура буде дотримана, то на літо можна очікувати результату.

Очікують, що Рада ЄС має ухвалити цю ініціативу в середині травня.

Після цього безвізовий режим для українських громадян набуде чинності на 21-й день після опублікування в офіційному журналі ЄС, що станеться у червні.

Тоді громадянам України для коротких поїздок до країн Шенгенського простору віза буде не потрібна.

Минулого тижня посли 28 країн-членів ЄС підтвердили від імені Ради ЄС неофіційну угоду про лібералізацію візового режиму для громадян України. Угода передбачає безвізовий режим для громадян України, що в’їжджають на територію країн «шенгенської зони», для короткотермінового перебування – до 90 днів у будь-який 180-денний період. Вона буде стосуватися власників біометричних паспортів і не даватиме права на працевлаштування.