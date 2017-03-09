Сотні тисяч жителів Донецької та Луганської областей перебувають під впливом постійного травмуючого стресу, пов'язаного з бойовими діями. Кожен житель прифронтової території по-різному сприймає стрес: одні емоційно, інші роблять вигляд, що не помічають небезпеку. Але психологи прогнозують, що протягом наступних п'ятнадцяти років після завершення бойових дій війна буде позначатися на особистому житті жителів прифронтових територій та в суспільстві через ПТСР – посттравматичний стресовий розлад. Чи буде готова Україна до такого випробування в майбутньому?