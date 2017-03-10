Радіо Свобода Daily: врятувати Насірова намагались ще до вручення підозри?

Доброго ранку!

Врятувати Насірова

За даними НАБУ та САП, керівник Державної фіскальної служби Роман Насіров завдав збитків українському бюджету на 2 мільярди гривень. Ключовий документ, на якому базується все обвинувачення, це судово-економічна експертиза, зроблена фахівцями Київського науково-дослідного інституту судових експертиз на прохання НАБУ. Та виявилось, що директор цього інституту Олександр Рувін згодом відкликав цю експертизу. Про те, як влада намагалась рятувати Насірова ще до вручення йому підозри, досліджувала програма «Схеми», спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Додамо, що судове засідання з розгляду апеляційної скарги Насірова на запобіжний захід призначено на 13 березня.

Знищенням автобуса під Волновахою керував полковник ЗС Росії

Генпрокуратура України та СБУ назвали підозрюваних в організації теракту під Волновахою 2015 року: за інформацією слідчих, керували обстрілом, у якому загинули цивільні пасажири рейсового автобуса, російський полковник та український громадянин-найманець угруповання «ДНР». На підтвердження в СБУ демонструють кілька перехоплених розмов Анатолія Синельникова і Ю.М. Шпакова тих днів. «Рознесли «укропівський» блокпост у хлам», – каже людина на запису. За даними українського слідства, запустили ракети з окупованого Докучаєвська. Підозру обом фігурантам надіслали поштою.

«В очікуванні Гааги»

Завершився четвертий день слухань в Міжнародному суді в Гаазі. Два дні (перший і третій) були надані українській стороні для аргументації своєї позиції, а інші два дні – другий і четвертий – російській. Представник Росії Роман Колодкін під час свого виступу заявив, що в аргументах України, які вона виклала на понад 800 сторінках, «немає доказів фінансування тероризму» з боку Росії і попросив суд відхилити клопотання України. Голова суду, закриваючи засідання, попросив представників України та Росії бути на постійному контакті з Гаагою.

«Безвіз» для відпустки

Внести Україну до списку держав, громадяни яких можуть подорожувати об’єднаною Європою без візових бар’єрів – за це у Європарламенті вже проголосував профільний комітет. На черзі загальне голосування в цій установі та ухвалення остаточного рішення Радою ЄС. В дипломатичних колах кажуть, що український «безвіз» тепер увійшов у фінальну процедурну стадію, де, вочевидь, не повинно виникнути жодних додаткових затримок і надати безвізовий режим Україні Євросоюз намагатиметься до початку сезону літніх відпусток.

Один «гумконвой», а не два

МНС Росії повідомило про плани скоротити кількість «гумконвоїв» для окупованого Донбасу до одного разу на місяць. Пов’язано це, як запевняють, «із достатнім задоволенням потреб» жителів південного сходу України.

Пауза для «дармоїдів»

А от Олександр Лукашенко вперше за тривалий час відреагував на масові протести у демократичний спосіб – призупинив дію свого декрету, який запровадив податок на безробітних, який в народі назвали «декретом про дармоїдів». Тож протягом року цей податок стягуватись не буде. Та попри це, припиняти своїх протестних дій активісти не планують до повного скасування декрету Лукашенка.

Шевченко-203

І на завершення розповімо Вам про відзначення 203-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка. Так, в рамках міжнародного флешмобу #GlobalShevchenko кияни одночасно зачитали вірш «В казематі», а за прочитаний будь-який інший вірш Шевченка можна було безкоштовно проїхатись у столичному метро. Квіти до до пам’ятника «великому Кобзарю» принесли і в Криму, щоправда під пильним наглядом поліції.

Крім цього відбулася церемонія нагородження лауреатів національної премії імені Тараса Шевченка. Премію цьогоріч отримали Микола Малишко (за художній проект «Лінія» (скульптура), Богдана Фроляк (за симфонію-реквієм «Праведна душа», хорову кантату «Цвіт» і музичний твір «Присниться сон мені»), Степан Коваль (за анімаційний серіал «Моя країна – Україна») та Іван Малкович (за книгу поезій «Подорожник з новими віршами»).

Ми ж також закінчимо усім відомою цитатою: «Борітеся – поборете!»

Ваше Радіо Свобода Daily