В Україні хочуть запровадити мовні квоти для телебачення

Київ – Запровадити мовні квоти на телебаченні закликає президент Петро Порошенко. Про це він заявив під час свого виступу на церемонії вручення Шевченківської премії. У Верховній Раді говорять про те, що відповідний законопроект можуть розглянути на засіданні профільного комітету вже наступного тижня. Однак у деяких редакціях висловлюють обережну стурбованість, чи не відштовхнуть нововведення російськомовних глядачів.

Присутність української мови у телеефірі є неприпустимо низькою, вважає президент Петро Порошенко. Водночас, на його думку, запровадження квот на радіо покращило ситуацію щодо україномовного контенту.

Ми досягли суттєвих результатів у поширенні української мови та української пісні у радіоефірі

«Ми досягли суттєвих результатів у поширенні української мови та української пісні у радіоефірі. Пам’ятаєте, скільки було суперечностей, скільки атак? І нічого, крок за кроком частка української мови у радіоефірі збільшується. Хочу наголосити, що незабаром таку технологію я запропоную застосовувати і до телебачення», – зазначає Порошенко.

Законопроект про квоти профільний комітет може розглянути вже у понеділок

За словами заступника голови парламентського комітету з питань свободи слова депутата від «Народного фронту» Сергія Висоцького, вже готові законодавчі ініціативи щодо цього.

«Я повністю підтримую те, що президент Порошенко підтримав ініціативу депутатів, і я сподіваюсь, якщо буде комітет зі свободи слова в понеділок, ми будемо цей закон ухвалювати і виносити в зал. Якщо не буде кворуму в понеділок, то в середу», – сказав він.

У згаданому законопроекті йдеться про обов’язкові 75% україномовного контенту в ефірі, розповів Радіо Свобода колега Висоцького по комітету, депутат від «Опозиційного блоку» Юрій Павленко. На його думку, йдеться про косметичні зміни до законодавства, які можуть відштовхнути людей.

«Тема мови є достатньо чутливою, особливо для тих територій, де сьогодні іде війна, і де сьогодні активно працюють російські засоби масової інформації, і, на жаль, Україна протидіяти їхньому впливу не може», – вважає депутат.

За словами Павленка, потрібно впроваджувати не санкції за використання інших мов, а пільги для україномовного контенту.

«Для української книжки – щоб її було багато. Для українського кіно – щоб його було багато. А вже потім встановлювати квоти для української мови. Тому що на першому місці має бути продукт, його якість, а вже тоді ним заповнювати хоч 75%, хоч 90%. Але він має бути конкурентним і якісним», – каже Павленко.

Насправді президент вже кілька разів закликав мовників до збільшення частки української мови в ефірі, але саморегулювання тут чомусь не відбувається, зауважив у коментарі Радіо Свобода Сергій Костинський із Національної ради з телебачення та радіомовлення. Тому він підтримує запровадження квот на телеканалах.

Українська мова є складовою інформаційної безпеки

«Українська мова для нас є не лише мовою спілкування населення України, вона є складовою інформаційної безпеки. Це – той бар’єр, який не дає можливості впливати на процеси в українській державі, і яка забезпечує інформаційний суверенітет країни», – говорить Костинський.

На його думку, міфом є те, що на непідконтрольній Україні території люди не сприймають української і не хочуть користуватися.

«Дуже успішно розвиваються в зоні проведення АТО, будуються нові мережі саме україномовні радіостанції, і вони отримують позитивні фідбеки від слухачів. Те саме і з українським телебаченням», – зазначає Сергій Костинський.

У суспільстві є зараз досить велика прихильність і лояльність до української мови – Лігачова

Цілком доцільним впровадження квот для української мови у телеефірі вважає і керівник організації «Детектор медіа» Наталія Лігачова. На її думку, до україномовного контенту люди звикнуть, як звикли до дубляжу фільмів українською. До того ж йдеться тільки про новинний контент, каже експерт.

«Раніше на «Інтері» «Подробиці тижня були українською мовою, потім, вже за Януковича, вони знову перейшли на російську. На «112 Україна» вечірній прайм розмовляє російською, бо ведуча розмовляє російською. А раніше у цей час виходили україномовні передачі. І я не бачу, щоб якось змінилася від цього кількість глядачів. У нашому суспільстві зараз є досить велика прихильність і лояльність до української мови, і що більше ми докладатимемо зусиль, щоб вона ставала головною мовою країни, то краще», – зазначає Наталія Лігачова.

Телеканал «112 Україна» у відповідь на запит Радіо Свобода зазначив, що у випадку ухвалення такого закону канал буде його виконувати, хоча й вбачає там певні ризики.

«Наша мета, щоб глядач міг отримувати якісний український інформаційний продукт на українській і російській мовах, а не дивитись російські інформаційні телеканали, якщо для глядача питання мови є принциповим», – йдеться у листі.

За словами представників телеканалу, сьогодні у його прямому ефірі звучить від 11 до 15 годин україномовного контенту, а ті його проекти, які можна зараховувати до російськомовної частини є зазвичай двомовними.

У листопаді минулого року набув чинності закон про квоти на радіо, які передбачають 25% музики українською мовою. Як зазначила у коментарі Радіо Свобода перший заступник голови профільного парламентського комітету, депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ольга Червакова в одному з альтернативних до ухваленого тоді законопроектів йшлося про мовні квоти і на телебаченні. Однак тоді, за її словами, проти нього виступили активісти одного із патріотичних рухів, назвавши ініціативу занадто радикальною, щоб Верховна Рада її ухвалила, і звинуватили його авторів, серед яких була Червакова, у роботі на Кремль.

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