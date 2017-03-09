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Три года назад празднование дня рождения Тараса Шевченка в Луганске закончилось массовой дракой. Пророссийские активисты разогнали Майдан, срывая украинскую символику с площади возле памятника Кобзаря. Не остановило их и присутствие детей на праздничном событии. После этого представители «антимайдана» захватили областную госадминистрацию, требуя от руководителя области подписать заявление об отставке. Именно события этого дня, по словам присутствующих проукраинских активистов, стали для них отправной точкой конфликта в Луганске. По словам местных блогеров, организаторы этой драки уже давно выехали из Луганской области, не получив «власти» в группировки «ЛНР», которая признана в Украине террористической.

9 марта 2014 года. Луганский Майдан собрался в центре города возле памятника Тарасу Шевченко в честь 200-летия Кобзаря. Активисты с украинской символикой пели гимн Украины, дети в вышиванках читали стихи Кобзаря, в это время напротив собирались представители «антимайдана». На этот раз пророссийских активистов собралось несколько тысяч человек, а не около полусотни, как раньше. Сначала на «антимайдане» звучала громкая музыка, с помощью которой старались заглушить исполнение гимна Украины, а далее толпа, скандируя «Россия!», двинулась через дорогу в сторону, где проходил митинг Майдана.

Уже через пару минут на площади возле памятника Тарасу Шевченко началась массовая драка. Представители «антимайдана» срывали желто-синюю символику и пытались вытеснить проукраинских активистов из парка. Особенно страшно было за детей, рассказывает свидетель происшедшего, фотограф Александр Волчанский.

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«На тот день у нас была своя самооборона. Ребята, которые были готовы, и которые стояли между милицией, буквально 5 минут сдерживали этот натиск. Несколько человек пострадало. Но это помогло вывести основную массу людей с площади – женщин и детей», – говорит Александр Волчанский.

На разгоне Майдана пророссийские митингующие не остановились. По словам Александра Волчанского, охраняли митинг не правоохранительные органы, а местные курсанты. По словам Волчанского, это еще раз подтвердило его догадку о спланированных акциях местной власти против луганского Майдана.

На одну из главных улиц подъехали автобусы из области. Так были завезены «боевые группы», которые и начали атаку на нас

«У нас были поданы заявки заранее на проведение этого митинга. Они прекрасно знали, что в этот день соберутся патриотически настроенные люди на день рождения Шевченко. Фактически был создан искусственный конфликт. Кульминация – на одну из главных улиц подъехали автобусы из области. Так были завезены «боевые группы», которые и начали атаку на нас. И, кстати, в первых рядах, если посмотреть на фотографии, можно увидеть одного из местных представителей Партии регионов Арсена Клинчаева», – говорит Александр Волчанский.

Увидев, что луганская милиция бездействует, представители «антимайдана» направились к зданию областной государственной администрации. И хотя в здании были правоохранительные органы, но дать отпор трем тысячам человек они не смогли, рассказывает блогер Алексей Фалин.

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«Когда проходил митинг, они стояли тонкой границей между «антимайданом» и Майданом. Их было 100-150 человек. А через их «стенку» прорывались несколько тысяч человек. Такое небольшое количество правоохранителей просто физически не могло справиться с этой толпой. Или же им бы пришлось применять такие жесткие методы, против которых и стоял Майдан. Я думаю, что они и боялись так действовать, и не хотели брать ответственность, и просто такое поведение было выгодно руководителям области на тот момент», – рассказал Алексей Фалин.

Представители «антимайдана» зашли в кабинет глави Луганской ОГА, тогда эту должность занимал Михаил Болотских, и заставили его написать заявление об уходе. Организация «Луганская гвардия», которая и считает себя родоначальниками «Русской весны» в Луганске, только после этого озвучила обращение к Януковичу и Путину с просьбой «спасти их от террора киевской хунты».

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Вот только про «Луганскую гвардию» в городе уже давно забыли, не нашлось ее членам и места в группировке «ЛНР», отмечает Алексей Фалин.

«Они могут себе считать кем и чем угодно, они выступили клоунами. Сейчас «Луганская гвардия» осталась только в воспоминаниях, лишь в воспоминаниях и скрылись. Революция пожирает своих детей, и я рад, что «антимайдан» сожрал свою же «Луганске гвардию», – говорит блогер.

Сегодня же в социальных сетях в некоторых пророссийских группах опубликовали видео событий трехлетней давности. А вот информация о праздничных митингах этого года отсутствует. Зато в комментариях можно найти жалобы на низкие зарплаты и высокие цены в Луганске.

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)