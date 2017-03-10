Банки Росії загрожують національній безпеці України (огляд преси)

Російські банки в Україні загрожують національній безпеці, стверджує «Газета по-українськи». Видання інформує, що днями «Сбербанк Росії» почав обслуговувати в Росії осіб із «паспортами» угруповань «ДНР» та «ЛНР». Відтак, такі банки «наражаються на санкції з боку України за підтримку терористичної діяльності», наголошує економіст Тарас Загородній. Поки що голова Нацбанку лояльно ставиться до російських банків, які тут працюють. Хоча вони торгують валютою і в будь-який момент можуть обвалити ринок і спровокувати знецінення гривні, попереджають журналісти.

Газета «Україна молода» стверджує, що блокада окупованих територій Донбасу вже дається взнаки: там «пачками» закриваються пiдприємства, якi захарченки-плотницькi обiцяли швидко переорiєнтувати на Росiю. Газетярі обурюються, що Україна коштом платників податків продовжує утримувати окуповані регіони. Бойовики та їхні родичі їдуть на підконтрольну Києву територію, щоб отримати українську пенсію з рахунків Пенсійного фонду, що балансує на межі банкрутства. А українці, сплачуючи величезні тарифи за вугілля, надане окупантом, обігрівають квартири ворога. Про те, чи потрібно українцям сплачувати за тепло у квартирах Захарченка і Плотницького, йдеться в статті «Три роки брехні».

В Міжнародному суді ООН завершився початковий етап розгляду справи «Україна проти Росії». Позиція України – надзвичайно сильна, стверджує газета «День». Експерт газети вважає, що отримання рішення про застосування тимчасових заходів стане вкрай важливою перемогою у відстоюванні прав українців і однозначно визначить відповідальність сторін та унеможливить маніпуляції Росії.

«Бурштиновим АТО» називають місцеві мешканці заходи з протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю на Рівненщині, прогнозуючи, що від нього постраждають «стрілочники», а не ті, хто «кришує» бурштиновий бізнес. Про перебіг останніх подій на бурштиновому фронті у північних районах Рівненщини розповідає газета «Голос України».