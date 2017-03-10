Для українців у Москві офіційно є два заклади: культурний центр на Арбаті та ресторан

«Шевченківські дні» відзначають не лише в Україні, а й за її межами. Незважаючи на складнощі, відбуваються такі заходи і в Росії. Водночас представники громади українців у цій державі констатують: поширювана російською пропагандою агресія проти України дається взнаки. У Москві, наприклад, офіційно функціонують нині для українців лише два заклади: культурний центр на Арбаті та… ресторан української кухні.

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У багатьох російських регіонах проходять дні вшанування пам’яті Тараса Шевченка. Їх організовують місцеві українські громади. А наприкінці наступного тижня до Москви з Башкирії, Томська, Татарстану, Твері приїдуть учасники всеросійського конкурсу на краще читання віршів Шевченка. Події 2014 року звичайно вплинули на культурне життя української громади і в Москві, і в регіонах, але за словами керівника української недільної школи імені Павла Поповича культурного центру України в Москві Людмили Мельничук, незважаючи на всі складнощі люди прагнуть вивчати свою культуру.

Дуже багато українців, які хочуть спілкуватися один з одним. І хочуть щось творити на благо України

«Культурний центр у нас існує як куратор усіх українських громад в Росії. Багато хто з людей до нас приїздить з концертами. Оскільки зараз така складна ситуація і українські колективи з України не можуть приїхати до нас, ми запрошуємо хорові колективи і ансамблі із діаспори. А взагалі, дуже багато українців, які хочуть спілкуватися один з одним. І хочуть щось творити і робити на благо України», – каже Людмила Мельничук.

«Корчма» і не тільки

Кандидат історичних наук, директор центру українських досліджень інституту Європи РАН Віктор Мироненко протягом 7 років викладав історію України в культурному центрі в Москві. Вже рік як цих лекцій немає. За словами Мироненка, культурне життя українців в Росії сьогодні переживає не кращі часи. І агресія, вихована російською телепропагандою проти всього українського, дає про себе знати.

Українське життя в останні 2-3 роки знаходиться у Росії в такому стані, що люди не наважуються демонструвати свою належність до української культури чи до українства

«Якщо виключити «Корчму» – ресторан української кухні, залишався тільки культурний центр на Арбаті. Там змінився директор. На мій погляд, цього не треба було робити. Не тому, що той директор був кращий, а цей гірший, а тому що в таких ситуаціях зміна керівництва не йде на користь діяльності центру. Але якась діяльність там продовжується. Але, зрозуміло, українське життя в останні 2-3 роки знаходиться у Росії в такому стані, що люди не наважуються демонструвати свої уподобання і свою належність до української культури чи до українства», – зазначив Віктор Мироненко.

В день народження Тараса Шевченка в Москві біля пам’ятника Кобзареві – він розташований на набережній, яка носить ім’я Шевченка, відбувся захід. Кілька десятків людей прийшли, щоб вшанувати пам’ять Шевченка.

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