До 203-го дня народження Тараса Шевченка в Instagram з’явились креативні привітання поетові

У молоді – свій Шевченко!

Дітлахи із творчої майстерні «Малювці» у Львові створили цілу серію унікальних портретів Шевченка. Таким ви його ще точно не бачили!

«Вуса не роблять тебе крутим, а Мене – роблять», – заявляє Шевченко з одного з креативних колажів, які виклали в Instagram до свята.

Рекорди за переглядами б’є декламація Шевченка від української ведучої Олі Цибульської.

«По склянці за дідуся Тараса», – закликають в Instagram.

«Вогонь запеклих не пече», – мовить Шевченко з графіті на іншому фото.

Шевченко для багатьох – символ боротьби.

Шевченка вітають з днем народження буквально на кожному кутку.

Мозаїка із зображенням Шевченка у Маріуполі.

Згадали Тараса Григоровича і у танцювальному колективі Verbadance з далекої канадської Манітоби.

На день народження українського національного поета, присвячені даті фотографії, поширюють під хештегами #tarasshevchenko та #globalshevchenko

Глобальний флешбом на честь Шевченка при цьому, як здається, обмежився суто Україною.