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10 Березень 2017, Київ 16:08
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Генпрокуратура підозрює екс-консула Грузії в заволодінні держкоштами (відео)

Генпрокуратура підозрює екс-консула Грузії в заволодінні держкоштами (відео)
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Вночі на трасі Київ-Одеса співробітники Генеральної прокуратури намагалися вручили підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах екс-консулу Грузії, керівникові благодійного фонду «На благо Одеси» Теймуразові Нішніанідзе. Генпрокуратура підозрює його в заволодінні і розтраті майже 34 мільйонів гривень. За його словами, це – політичне переслідування. 10 березня Генеральна прокуратура України подала клопотання в Печерський суд для обрання запобіжного заходу або 10 мільйонів гривень застави.

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