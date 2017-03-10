Вночі на трасі Київ-Одеса співробітники Генеральної прокуратури намагалися вручили підозру в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах екс-консулу Грузії, керівникові благодійного фонду «На благо Одеси» Теймуразові Нішніанідзе. Генпрокуратура підозрює його в заволодінні і розтраті майже 34 мільйонів гривень. За його словами, це – політичне переслідування. 10 березня Генеральна прокуратура України подала клопотання в Печерський суд для обрання запобіжного заходу або 10 мільйонів гривень застави.