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10 Березень 2017, Київ 17:41
Відео

Російський активіст Дадін, якого затримали в Москві під стінами ФСВП, вимагатиме компенсацію (відео)

Російський активіст Дадін, якого затримали в Москві під стінами ФСВП, вимагатиме компенсацію (відео)
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Опозиційного активіста Ільдара Дадіна, якого затримали в п’ятницю в Москві біля будівлі Федеральної служби виконання покарань, відпустили з поліції, повідомляє російський журналіст Олексій Абанін. У поліції заявили, що у затриманого не було паспорта, але коли його дружина Анастасія Зотова привезла документ, особистість Дадіна встановили і його відпустили, пише російське «РБК». У складеному протоколі його звинуватили в порушенні правил проведення пікету і відпустили. 26 лютого Ільдар Дадін вийшов на свободу з колонії, розташованої у російському Рубцовську. Активіст заявив, що вимагатиме компенсацію за кримінальне переслідування. (Відео Російської редакції Радіо Свобода)

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