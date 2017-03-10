Знак питання щодо виступу Росії на «Євробаченні» на тлі закликів до бойкоту

Щороку пісенний конкурс «Євробачення» збирає разом представників різних країн на трохи, можливо, дивне, але водночас прекрасне шоу, яка залишає обабіч політичні розбіжності – нехай навіть і не цілком. Але на «Євробаченні-2017», яке проводитиметься у Києві у травні, політика може виявитись непереборною перешкодою, де деякі депутати російського парламенту та провідні російські поп-виконавці закликають Москву бойкотувати цьогорічне «Євробачення».

13 березня – крайній термін для держав-учасниць «Євробачення» подати імена виконавців до оргкомітету пісенного конкурсу. А також подати назву пісні та відеокліп з її виконанням. Але наразі й досі невідомо, кого Росія планує відправити і чи взагалі планує.

Водночас лунають заклики до бойкоту від затятих прокремлівських депутатів Держдуми, Йосипа Кобзона та Віталія Мілонова, а також екстравагантного поп-співака Філіпа Кіркорова. Кремль офіційно не приєднався до цих закликів, але сказав, що не виключені проблеми з безпекою для росіян в Україні.

Росія анексувала в України Кримський півострів у 2014 році і підтримує сепаратистів у східній Україні в конфлікті, жертвами якого є вже майже 10 тисяч людей.

Російське державне телебачення водночас малює жахливі картини, стверджуючи, що етнічних росіян переслідують в Україні – Київ та його західні союзники називають це російською пропагандою.

Журналіст Михайло Кесарев, який висвітлює тему «Євробачення» для сайту esckaz.com, сказав російській «Независимой газете», що виглядатиме «дивно» для Росії, коли вона відправить делегацію на подію за умов, що російські державні ЗМІ пишуть про загрозливу ситуацію з безпекою в Україні. Він також додав, що «залишилось дуже мало часу» до подачі заявки з іменем учасника на конкурс.

Ця газета написала​ 7 березня, що існує «висока» ймовірність, що Москва проігнорує цьогорічний конкурс, однак зауважила, що «остаточне рішення ще не ухвалене».

«Непрохані гості»

1 березня російський депутат Мілонов, відомий своєю активною боротьбою з геями, закликав Костянтина Ернста, генерального директора російського державного «Першого каналу», не відправляти учасника до Києва і навіть не транслювати цьогорічний пісенний конкурсу.

Мілонов, у типових для нього радикальних тонах, звинуватив Україну в «непристойній антиросійській та русофобській політиці», додавши, що було б неприйнятно для Москви брати участь в конкурсі, порівнявши Україну з нацистською Німеччиною.

«Неможливо уявити, щоб радянські громадяни в 1943 році брали участь в конкурсі «рейхобачення», – написав Мілонов.

Він додав, що росіяни «не є бажаними гостями в державі, яку захопили фанатики, які мріють про руйнування усього найкращого, що існує між нами та українським народом».

В той самий день співак Йосип Кобзон, який є заступником голови комітету Держдуми Росії з питань культури, погодився з Мілоновим.

«Ми не повинні брати участь у «Євробаченні», щоб не було русофобії в Україні», – сказав Кобзон.

Наступного дня російське агентство «Інтерфакс» поширило заяву речника Кремля Дмитра Пєскова, який наголосив, що рішення про неучасть в конкурсі немає, але водночас додав, що стурбованість депутатів зрозуміла, беручи до уваги «можливі проблеми з безпекою та неприязню».

Крим на заваді

Народженого в Україні поп-співака Олександра Панайотова, за чутками, збиралися назвати кандидатом від Росії, але сам він 3 березня заявив, що не буде брати участі в конкурсі. Він запропонував перенести цьогорічний конкурс з Києва де-інде.

«Ви маєте зрозуміти, що існує дивна ситуація як в Україні, так і в Росії. Можливо, було б варто перенести конкурс до якоїсь нейтральної країни, до іншого міста – до Лондона, наприклад. Аби ми просто можемо бойкотувати «Євробачення», як дехто пропонує», – сказав Панайотов розважальному порталу Dni.ru. ​

Україна є господарем цьогорічного «Євробачення» після перемоги Джамали минулого року з піснею «1944», в якій йдеться про депортацію кримських татар Сталіним до Центральної Азії під час Другої світової війни.

Перемога України минулого року – ще один привід для російського смутку. Росія протестувала, говорячи, що пісня «1944» була непрямим натяком на відторгнення Криму Росією, яке сто країн світу визнали незаконним під час голосування в ООН, а відтак, мовляв, ця пісня Джамали «порушувала норми «Євробачення» про аполітичність композицій».

У травні 2016 року російський депутат Франц Клінцевич заявив, що «політика взяла гору над мистецтвом» на конкурсі і що Росія може його бойкотувати.

Російський поп-співак Сергій Лазарєв, який брав участь у минулорічному конкурсі і посів третє місце, висловися проти бойкоту.

«Я думаю, що ми знову маємо продемонструвати, що наша країна має талановитих виконавців і показати шоу, про яке вся Європа буде говорити і голосувати за нас», – сказав Лазарєв Life News в інтерв’ю, що було опубліковане 6 березня.

Але інші виконавці не переконані в цьому. Минулого місяця Філіп Кіркоров сказав російській газеті «Комсомольская правда», що «після того, що сталося минулого року, я не бачу сенсу брати участь в цьому конкурсі». Він розкритикував, за його висловом, «політизацію» «Євробачення».

Однак телеведучий і телепродюсер Ігор Кондратюк наголосив в ефірі Радіо Свобода, що конкурс «Євробачення» має не лише музичне значення, але водночас не варто його політизувати, що давно роблять саме у Росії. Таке ставлення у сусідній державі Кондратюк вважає маячнею. При цьому він наголошує, що російським співакам, які порушили закони України, не місце на «Євробаченні» в Києві.

«Перший канал» ще не прореагував на цю тему. Російські газети повідомили, що Кобзон і Мілонов були запрошені взяти участь в ток-шоу на каналі, присвяченому «Євробаченню», що посилило припущення, що канал візьме курс на бойкот цьогорічного пісенного конкурсу у Києві.

(Над матеріалом працювали Tom Balmforth та Ростислав Хотин).