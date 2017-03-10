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10 Березень 2017, Київ 20:40
Політика

Россия зовет США в Минск

Глава МВД России Сергей Лавров на переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Минск, ноябрь 2016 года

Глава МВД России Сергей Лавров на переговорах по урегулированию конфликта в Украине. Минск, ноябрь 2016 года

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(Друкуємо мовою оригіналу)

Россия хочет снять с себя ответственность за невыполнение Минских договоренностей – так эксперты оценили предложение главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова вовлечь США в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Ранее глава российского МИДа заявил о согласии страны на привлечение США к переговорам, после встречи со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем 9 марта в Москве. Некоторые российские аналитики однако считают бессмысленным вовлечение еще одной стороны в и без того зависшие переговоры.

Россия сделала все возможное для реализации Минских договоренностей, а на не подконтрольной Украине части Донбасса необходимо в ближайшее время проводить выборы, – таковы были основные тезисы, которые глава МИДа России Сергей Лавров привел на встрече с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

Однако здесь Лавров озвучил и новый месседж относительно возможного участия США в урегулировании ситуации на Донбассе:

«Практически нет ни одного конфликта, где можно бы было обойтись без США, – сказал Сергей Лавров. – Убежден, что то или иное вовлечение США в дальнейшие усилия по безусловному выполнению Минских договоренностей было бы весьма полезным».

Вряд ли США захотят участвовать в таких переговорах – политолог

Мнения экспертов по этому поводу разделились. Россия в растерянности и не знает, что предложить, чтобы затянуть и без того «мертвые» Минские переговоры, считает бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе. После встречи глав Франции, Германии, России и Украины в Нормандском формате не была создана даже карта выполнения Минских договоренностей, напоминает эксперт. Вряд ли США захотят участвовать в таких переговорах, считает дипломат.

Георгий Кунадзе

Георгий Кунадзе

«Переформатировать ничего не придется. Ну, поставят еще пару стульев за столом. Значит ли это, что Россия приглашает к переговорам президента Трампа? Захотят ли США в этом формате участвовать? Думаю, скорее всего, нет. Ничего хорошего участие США в этом формате для России не принесет», – говорит Кунадзе.

Кремль хочет перенести ответственность – эксперт

Кремль исчерпал возможности воздействия на Украину на фронте. Поэтому российские власти пытаются внушить Германии и Франции, что с России нужно снять ответственность за невыполнение Минских договоренностей, считает директор украинского «Центра ближневосточных исследований» Игорь Семиволос. Для этого Путин пытается разделить ответственность между всеми участниками Нормандского формата, а также вовлечь еще одну ответственную сторону в лице США, говорит эксперт-международник:

«Получаете еще одного игрока, который приходит со своими представлениями, и он начинает давить, и, скорее всего, он будет давить на Украину. Потому что США вряд ли напрямую могут давить на Россию».

Игорь Семиволос

Игорь Семиволос

Таким образом Россия пытается уйти от международной ответственности, а значит, и от санкций Запада, считает эксперт.

В Вашингтоне пока не комментировали предложение Сергея Лаврова. Ранее, однако, дипломатические представители США отмечали: планов относительно изменения своего участия в урегулировании ситуации в Украине у страны пока нет.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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