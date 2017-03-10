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Россия хочет снять с себя ответственность за невыполнение Минских договоренностей – так эксперты оценили предложение главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова вовлечь США в переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе. Ранее глава российского МИДа заявил о согласии страны на привлечение США к переговорам, после встречи со своим немецким коллегой Зигмаром Габриэлем 9 марта в Москве. Некоторые российские аналитики однако считают бессмысленным вовлечение еще одной стороны в и без того зависшие переговоры.

Россия сделала все возможное для реализации Минских договоренностей, а на не подконтрольной Украине части Донбасса необходимо в ближайшее время проводить выборы, – таковы были основные тезисы, которые глава МИДа России Сергей Лавров привел на встрече с министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем.

Однако здесь Лавров озвучил и новый месседж относительно возможного участия США в урегулировании ситуации на Донбассе:

«Практически нет ни одного конфликта, где можно бы было обойтись без США, – сказал Сергей Лавров. – Убежден, что то или иное вовлечение США в дальнейшие усилия по безусловному выполнению Минских договоренностей было бы весьма полезным».

Вряд ли США захотят участвовать в таких переговорах – политолог

Мнения экспертов по этому поводу разделились. Россия в растерянности и не знает, что предложить, чтобы затянуть и без того «мертвые» Минские переговоры, считает бывший заместитель министра иностранных дел России Георгий Кунадзе. После встречи глав Франции, Германии, России и Украины в Нормандском формате не была создана даже карта выполнения Минских договоренностей, напоминает эксперт. Вряд ли США захотят участвовать в таких переговорах, считает дипломат.

«Переформатировать ничего не придется. Ну, поставят еще пару стульев за столом. Значит ли это, что Россия приглашает к переговорам президента Трампа? Захотят ли США в этом формате участвовать? Думаю, скорее всего, нет. Ничего хорошего участие США в этом формате для России не принесет», – говорит Кунадзе.

Кремль хочет перенести ответственность – эксперт

Кремль исчерпал возможности воздействия на Украину на фронте. Поэтому российские власти пытаются внушить Германии и Франции, что с России нужно снять ответственность за невыполнение Минских договоренностей, считает директор украинского «Центра ближневосточных исследований» Игорь Семиволос. Для этого Путин пытается разделить ответственность между всеми участниками Нормандского формата, а также вовлечь еще одну ответственную сторону в лице США, говорит эксперт-международник:

«Получаете еще одного игрока, который приходит со своими представлениями, и он начинает давить, и, скорее всего, он будет давить на Украину. Потому что США вряд ли напрямую могут давить на Россию».

Таким образом Россия пытается уйти от международной ответственности, а значит, и от санкций Запада, считает эксперт.

В Вашингтоне пока не комментировали предложение Сергея Лаврова. Ранее, однако, дипломатические представители США отмечали: планов относительно изменения своего участия в урегулировании ситуации в Украине у страны пока нет.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)