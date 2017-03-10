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Получить доступ к задержанным в результате конфликта по обе стороны линии разграничения, не стрелять по объектам газо-, водо-, электроснабжения и улучшить условия пересечения линии соприкосновения – такие рекомендации вынес Международный комитет Красного Креста после визита президента комитета Петера Маурера в Украину.

Визит президента Международного комитета Красного Креста в Украину длился 5 дней. За это время Петер Маурер встретился с президентом Украины Петром Порошенко, уполномоченной президента по вопросу урегулирования конфликта на востоке Украины Ириной Геращенко, представителями Министерства обороны и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий. Петер Мауер сообщил, что беседовал и с представителями группировок «ЛНР» и «ДНР». Пообщался и с местными жителями.

«Я очень рад, что уже сегодня могу сказать, что в ближайшие дни или недели мы сможем видеть результаты этих встреч. Я рад, что результатом моего визита будут шаги, направленные на улучшение жизни людей, живущих в зоне конфликта. Красный Крест готов делать больше, и я надеюсь, что в скором времени люди, которые страдают от конфликта, смогут увидеть результаты нашей работы», – сказал Маурер.

Международный комитет Красного Креста готов выступить в качестве переговорщика между конфликтующими сторонами, чтобы улучшить условия людям, находящимся по обе линии соприкосновения, заявил Петер Маурер. Также он призвал обе стороны конфликта не повреждать объекты, которые находятся под защитой международного гуманитарного права.

Мы должны расширять нашу деятельность здесь. Нужно уважать объекты, имеющие жизненно важное значение – объекты водоснабжения, электроснабжения. Третий важный момент – убедиться, что Международный комитет Красного Креста получит доступ к людям, которые задержаны в результате этого конфликта

«Если говорить о моих эмоциях, вынесенных из этого визита, – в первую очередь, это то, что мы должны расширять нашу деятельность здесь. Вторая важная вещь, которую я хотел донести до людей, с которыми встречался по обе стороны линии разграничения, – это то, что нужно уважать объекты, имеющие жизненно важное значение. Это – объекты водоснабжения, электроснабжения и другие подобного рода объекты, которые под защитой международного гуманитарного права, которые не должны быть целями, даже в ходе военных действий. Третий важный момент – убедиться, что Международный комитет Красного Креста получит доступ к людям, которые задержаны в результате этого конфликта, что мы сможем встречаться с этими людьми и сможем это делать согласно тех процедур, которые мы делаем по всему миру. Это разговор с глазу на глаз, без присутствия работников того учреждения, в котором они пребывают. И возможность передать им письма», – говорит президент МККК.

Кроме того, по словам Петера Маурера, Красный Крест готов помочь в идентификации пропавших без вести в ходе конфликта на Донбассе.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)