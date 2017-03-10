Кошти на відзначення 70-річчя операції «Вісла». Українцям у Польщі допомагають польські діячі

​Варшава – У Польщі триває громадський збір коштів на відзначення 70-річчя сумнозвісної операції «Вісла», під час якої українців депортували з їхніх рідних земель. Польська держава не надала підтримки українській меншині, яка просила профінансувати заходи, присвячені цій трагічній даті. Нащадки депортованих вирішили самостійно зібрати гроші для відзначення цього сумного ювілею. На допомогу українцям прийшли польські громадські та культурні діячі, відомі інтелектуали, які закликають польське суспільство підтримати українську меншину фінансово та морально.

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У бюджеті польської держави не знайшлося грошей на підтримку надзвичайно важливого для української меншини заходу. Для українців Польщі, які розпорошені по всій країні, 70-річчя операції «Вісла» – це нагода зустрітися й поміркувати не лише про минуле, але й про плани на майбутнє.

Петро Тима, голова Об’єднання українців Польщі, пояснює, чому роковини депортації є винятково важливою датою для української меншини.

Для українців Польщі – це основна подія, без якої важко зрозуміти питання ідентичності, асиміляції, мови

«Це мало вплив на всі покоління, які народилися на рідних землях, але також на переселенців, – каже він. – Для українців Польщі – це основна подія, без якої важко зрозуміти питання ідентичності, асиміляції, мови, статистику розташування в сучасній Польщі і багато-багато іншого».

Петро Тима зазначає, що кампанія зі збору коштів – це ініціатива не тільки української національної меншини, але й відомих польських громадських діячів. За його словами, на заклик оргкомітету про фінансову підтримку відгукуються не лише українці, а й поляки, від яких уже надійшли перші пожертви.

Депортація українців з їхніх рідних земель – це наш спільний біль – польська діячка

Серед ініціаторів кампанії – польська громадська діячка Іза Хруслінська. Вона наголошує на тому, що підтримка урочистих заходів з боку польських інтелектуалів – це вияв солідарності з українцями Польщі. До почесного комітету з відзначення 70-річчя операції «Вісла» увійшли польский омбудсмен Адам Боднар, письменник Анджей Стасюк, актор Анджей Северин, громадська діячка Данута Куронь, вдова кінорежисера Анджея Вайди – акторка Кристина Захватовіч-Вайда та інші. У своїй заяві члени почесного оргкомітету написали: «Не погоджуючись з рішенням, яке, на нашу думку, не згідне з ідеалами вільної демократичної держави, ми, громадяни Польщі – польське середовище та українська громада, хочемо разом 28-30 квітня організувати в Перемишлі урочистості, присвячені вшануванню пам’яті про цю трагічну подію».

Це наш спільний біль, це сталося на території Польщі, тут немає поділу, що це тільки українська трагедія, а поляки десь окремо тільки споглядають

Про операцію «Вісла» Іза Хруслінська говорить: «Це наш спільний біль, це сталося на території Польщі, і я вважаю, що тут немає поділу, що це тільки українська трагедія, а поляки десь окремо тільки споглядають. Треба також сказати, що в різних моментах після 1989 року у Польщі ми були разом, це не перший раз, що громдяни Польщі польської національності долучаються до відзначення цієї річниці, для нас ця річниця також болісна і ми вважаємо її трагічною».

Заходи, присвячені 70-річчю операції «Вісла» відбуватимуться в різних містах країни, зокрема у тих регіонах, куди українців депортували навесні 1947 року. Центральні заходи відбудуться в Перемишлі, де – серед іншого – заплановано провести Конгрес українців Польщі.