Мені нема про що говорити з такими, як Охлобистін, Кобзон чи Прилєпін – Орлов (Орлуша)

11 березня російський поет Андрій Орлов (Орлуша) виступить у Києві. Його сатиричні твори у декламуванні автора та у виконанні актора Михайла Єфремова у проекті «Господін хороший» є популярними і в Росії, і в Україні. Хоча творчість Андрія Орлова не обмежується сатирою. В інтерв’ю Радіо Свобода Орлуша зачитав свій вірш, написаний через кілька годин після того, як стало відомо про загибель Нємцова і розповів про ставлення до обстрілів Авдіївки та війни на Донбасі загалом. Також Андрій Орлов висловився щодо того, чи є письменник Прилєпін «російським Хемінгуем», поділився спогадами про політтехнологічну співпрацю з Березовським і розповів про свій другий дім – Карпати.