Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
11 Березень 2017, Київ 08:39
Відео

Мені нема про що говорити з такими, як Охлобистін, Кобзон чи Прилєпін – Орлов (Орлуша)

Мені нема про що говорити з такими, як Охлобистін, Кобзон чи Прилєпін – Орлов (Орлуша)
Будь ласка, зачекайте
0:27:36
0:00:00 /0:27:36
ЗАВАНТАЖИТИ

Дивитись коментарі

11 березня російський поет Андрій Орлов (Орлуша) виступить у Києві. Його сатиричні твори у декламуванні автора та у виконанні актора Михайла Єфремова у проекті «Господін хороший» є популярними і в Росії, і в Україні. Хоча творчість Андрія Орлова не обмежується сатирою. В інтерв’ю Радіо Свобода Орлуша зачитав свій вірш, написаний через кілька годин після того, як стало відомо про загибель Нємцова і розповів про ставлення до обстрілів Авдіївки та війни на Донбасі загалом. Також Андрій Орлов висловився щодо того, чи є письменник Прилєпін «російським Хемінгуем», поділився спогадами про політтехнологічну співпрацю з Березовським і розповів про свій другий дім – Карпати.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG