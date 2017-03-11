Радіо Свобода Daily: хто мешкає у лондонській квартирі Насірова?

Доброго ранку!

Сьогоднішній огляд майже весь так чи інакше стосуватиметься корупції чи звинувачень у ній.

«Sir Насіров»

Ще торік ЗМІ з’ясували, що в Лондоні нині відсторонений від обов'язків голови ДФС Роман Насіров має дві квартири, які не вказані у його декларації. А це і надійна інвестиція, і такий собі «план Б» на випадок політичної турбулентності. Що це за житло та хто мешкає у лондонській квартирі Насірова, поки той під вартою, з’ясовували журналісти програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Депутат Грановський та адвокат Насірова

Окрім цього у ще одному сюжеті «Схеми» демонструють кадри з зустрічі народного депутата від БПП Олександра Грановського з адвокатом Романа Насірова Олегом Маліневським. І хоч Грановський публічно запевняв, що не має справ із Маліневським з 2014 року, насправді він зустрічався з ним та його шефом Віктором Барсуком влітку 2016 року. Всі подробиці у сюжеті «Захистити Насірова: хто стоїть за адвокатами фіскала?»

Справа Іванющенка: чи є гроші після санкцій

Гроші Юрія Іванющенка, колишнього депутата Верховної Ради і бізнес-партнера Віктора Януковича, вже не вдасться повернути до України після того, як Євросоюз зняв із нього санкції. Про це говорять і деякі українські експерти, і частина депутатів, які відстежують цю тему. Дехто з них взагалі вбачає в діях українських суддів та прокурорів ознаки змови з Іванющенком. Представники Генпрокуратури натомість запевняють, що частина закордонних рахунків цього партнера Віктора Януковича не розблокована попри зняття санкцій, і що українська сторона продовжує як справу проти Іванющенка, так і процедуру повернення до України його коштів. То чи можна реанімувати санкції проти «Юри Єнакіївського» чи все справді вже втрачено, читайте у матеріалі.

ПДВ Нішніанідзе

Цікава історія, схоже, чекає і на члена команди колишнього керівника Одеської облдержадміністрації Міхеїла Саакашвілі. Генеральна прокуратура України звинуватила керівника благодійного фонду «На благо Одеси» Теймураза Нішніанідзе в заволодінні державними коштами в особливо великих розмірах. За версією слідства, в 2012-2013 роках, коли Нішніанідзе працював генеральним консулом Грузії в Одесі, він та інші працівники консульства подали підроблені документи для відшкодування ПДВ на суму понад 17 мільйонів гривень. 4 мільйони, згідно з повідомленням Генеральної прокуратури, привласнив безпосередньо генеральний консул. І він сам, і інші працівники купували товари брендів Louis Vuitton, Gucci та інших на загальну суму 100 мільйонів гривень. На підтвердження покупок були надані товарні чеки.

Підозру Нішніанідзе намагалися вручити вночі 10 березня на трасі Одеса-Київ, але він відмовився. Його машину, каже він, блокували автівки спецназу «Альфа». Чому ГПУ взялося за справу п'ятирічної давнини, читайте за лінком.

«Демчина з іншого життя»

НАБУ повідомило про розслідування за фактом незаконного збагачення першого заступника голови СБУ Павла Демчини. Підставою стало розслідування журналістів «Громадського телебачення». Офіційно Демчина мешкає у відомчому гуртожитку СБУ, не маючи власного житла, машини або заощаджень. При цьому, за даними журналістів програми «Слідство.Інфо», цивільна дружина і мати трьох дітей чиновника – 35-річна Ольга Воловчук – є власницею елітних автомобілів і живе в розкішному заміському маєтку.

Ну і на завершення, як вишеньку на торті, додаємо цифру дня від проекту «Точно».

Жадібність з’їдає принципи! Будьте щедрими і добро Вам повернеться!

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