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11 Березень 2017, Київ 23:42
Відео

У білоруському Пінську відбувся «Марш недармоїдів» (відео)

У білоруському Пінську відбувся «Марш недармоїдів» (відео)
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Марш проти податку на безробіття пройшов 11 березня центром Пінська, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. За їхніми даними, це вже третє місто у Брестській області на півдні Білорусі, що підтримало акції протестів «недармоїдів» за останні тижні. Учасники акцій протесту «недармоїдів» вимагають скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий збір на суму в перерахунку у приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)

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