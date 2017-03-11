Марш проти податку на безробіття пройшов 11 березня центром Пінська, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. За їхніми даними, це вже третє місто у Брестській області на півдні Білорусі, що підтримало акції протестів «недармоїдів» за останні тижні. Учасники акцій протесту «недармоїдів» вимагають скасувати рішення президента Білорусі Олександра Лукашенка про щорічний одноразовий збір на суму в перерахунку у приблизно 200 євро, який мають сплачувати всі громадяни, що не працюють понад 180 днів на рік. (Відео Білоруської редакції Радіо Свобода)