Відправна точка подорожі через Аю-Даг або Ведмідь-гору до моря – село Лаврове. Воно розташоване між Алуштою і Ялтою і примикає до північних схилів гори. Висота Аю-Даг – 577 метрів над рівнем моря. Тут є безліч найдавніших археологічних пам'яток – руїни храмових споруд. Існує навіть версія, що назва Аю-Даг походить від Айя-Даг – Свята гора.



Подорож схилами Аю-Даг – у фотогалереї Крим.Реалії.