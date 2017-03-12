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12 Березень 2017, Київ 19:14
Фотогалереї

Замальовки мандрівника: як перейти через Аю-Даг до моря (фотогалерея)

Відправна точка подорожі через Аю-Даг або Ведмідь-гору до моря – село Лаврове. Воно розташоване між Алуштою і Ялтою і примикає до північних схилів гори. Висота Аю-Даг – 577 метрів над рівнем моря. Тут є безліч найдавніших археологічних пам'яток – руїни храмових споруд. Існує навіть версія, що назва Аю-Даг походить від Айя-Даг – Свята гора.

Подорож схилами Аю-Даг – у фотогалереї Крим.Реалії.
Мандрівники піднімаються на гору
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Мандрівники піднімаються на гору

Тут же здавна намолені місця з руїнами перших на півострові базилік, зокрема, святих Олени та Костянтина
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Тут же здавна намолені місця з руїнами перших на півострові базилік, зокрема, святих Олени та Костянтина

Поклонний хрест на поляні Ай-Констант на Аю-Даг
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Поклонний хрест на поляні Ай-Констант на Аю-Даг

Паломники лишають серед каміння хрести та ікони&nbsp;
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Паломники лишають серед каміння хрести та ікони 

Схили Ведмідь-гори всіяні пролісками
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Схили Ведмідь-гори всіяні пролісками

Ближе до південних схилів гори є і золотисті крокуси
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Ближе до південних схилів гори є і золотисті крокуси

З імпровізованих оглядових майданчиків проглядається Партенітськая долина разом з однойменним курортним селищем
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З імпровізованих оглядових майданчиків проглядається Партенітськая долина разом з однойменним курортним селищем

З &laquo;Гарячого каменю&raquo; в західній частині гори видно &laquo;Артек&raquo; та селище Гурзуф на тлі засніженого хребта Ялтинської яйли
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З «Гарячого каменю» в західній частині гори видно «Артек» та селище Гурзуф на тлі засніженого хребта Ялтинської яйли

Лише в одній точці&nbsp;на Аю-Дазі є&nbsp;стаціонарний оглядовий майданчик. З нього&nbsp;можна роздивитися&nbsp;вузьку і звивисту пляжну смужку на південній частині гори
10

Лише в одній точці на Аю-Дазі є стаціонарний оглядовий майданчик. З нього можна роздивитися вузьку і звивисту пляжну смужку на південній частині гори

Трохи нижче, зі східного відрізка маршрутної стежки, чітко вимальовувалися мис Плака, гора Кастель, за ними танула в сизій імлі видима прибережна зона Алушти
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Трохи нижче, зі східного відрізка маршрутної стежки, чітко вимальовувалися мис Плака, гора Кастель, за ними танула в сизій імлі видима прибережна зона Алушти

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