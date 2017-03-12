Замальовки мандрівника: як перейти через Аю-Даг до моря (фотогалерея)
Відправна точка подорожі через Аю-Даг або Ведмідь-гору до моря – село Лаврове. Воно розташоване між Алуштою і Ялтою і примикає до північних схилів гори. Висота Аю-Даг – 577 метрів над рівнем моря. Тут є безліч найдавніших археологічних пам'яток – руїни храмових споруд. Існує навіть версія, що назва Аю-Даг походить від Айя-Даг – Свята гора.
Подорож схилами Аю-Даг – у фотогалереї Крим.Реалії.
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Мандрівники піднімаються на гору
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Тут же здавна намолені місця з руїнами перших на півострові базилік, зокрема, святих Олени та Костянтина
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Поклонний хрест на поляні Ай-Констант на Аю-Даг
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Паломники лишають серед каміння хрести та ікони
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Схили Ведмідь-гори всіяні пролісками
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Ближе до південних схилів гори є і золотисті крокуси
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З імпровізованих оглядових майданчиків проглядається Партенітськая долина разом з однойменним курортним селищем
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З «Гарячого каменю» в західній частині гори видно «Артек» та селище Гурзуф на тлі засніженого хребта Ялтинської яйли
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Лише в одній точці на Аю-Дазі є стаціонарний оглядовий майданчик. З нього можна роздивитися вузьку і звивисту пляжну смужку на південній частині гори
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Трохи нижче, зі східного відрізка маршрутної стежки, чітко вимальовувалися мис Плака, гора Кастель, за ними танула в сизій імлі видима прибережна зона Алушти
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