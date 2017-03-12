На Донбасі підтримувані Росією бойовики обстріляли прифронтову Авдіївку, щонайменше двічі снаряди потрапляли в житлову 9-поверхівку. Відео моменту одного з обстрілів оприлюднив в Facebook користувач Влад Маховський. «Снаряди лягають близько, б’ють по дев’ятиповерхівці», – написав він. Маховський уточнив, що на відео видно, як снаряди прилетіли з боку окупованої бойовиками Ясинуватої. Внаслідок обстрілів 11 березня були пошкоджені лінії електропостачання. Сьогодні,12 березня, як повідомило міністерство з питань тимчасово окупованих територій, енергетики змогли лише оглянути пошкодження лінії електропередач, але не розпочали ремонт через відсутність гарантій безпеки. Бойовики, в свою чергу, заявили, що військові ЗСУ пошкодили обстрілами ЛЕП, яка живить Донецьку фільтрувальну станцію та Авдіївський коксохімічний завод. (Відео Facebook-сторінки Влада Маховського)