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12 Березень 2017, Київ 20:47
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У Білорусі після акції «недармоїдів» затримали журналістку Радіо Свобода та її колег

У Білорусі після акції «недармоїдів» затримали журналістку Радіо Свобода та її колег
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12 березня «Марші недармоїдів» відбулися в Бобруйську та Орші, у Рогачові аналогічна акція запланована на 16:00, а в Бресті люди зібралися стихійно, без попередніх оголошень. В білоруському місті Орша поліція затримала журналістку Радіо Свобода Галину Абакунчик, двох її колег з інших засобів інформації, а також співголову партії «Білоруська християнська демократія» Павла Северинця. Це сталося після завершення акції проти «декрету про дармоїдів», яка зібрала на центральній площі Орші близько 700 людей і відбулася без затримань чи сутичок.

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