Світ гаджетів створює умови стеження за будь-ким

За даними галузевого дослідження, у 2014 році кількість мобільних телефонів, якими користуються, перевищила кількість людей на планеті. Секретні документи ЦРУ, які днями опублікував портал «Вікілікс» свідчать: кожен пристрій можна зламати. Ми не лише постійно носимо гаджети з собою, а покладаємося на них вдома. Експерти з безпеки кажуть: необхідно усвідомлювати, що розумна техніка підслуховує нас постійно.

«У наших телефонах, телевізорах, авто, пристроях є сенсори. Майже усі хакерські атаки спрямовані на те, аби отримати доступ до цих сенсорів, щоб інформація потрапляла до інших місць. Фахівці з безпеки давно знають про цю проблему», – зазначив працівник університету південної Каліфорнії Кліффорд Ньюман.

Ньюман каже: функції, які роблять пристрої зручними, хакери використовують проти нас.

«Деякі функції обладнання і програмного забезпечення дуже критикують, тому що, наприклад, мікрофони завжди залишаються увімкненими. Але це те, чого ми хочемо як споживачі. Ми просто маємо знати, що інформація зібрана з однією метою, легко може бути використана з іншою», – додає експерт.

Останній злив інформації «Вікілікс» несе особливу загрозу. Не лише тому, що розсекретив технології американської розвідки, а й тому що це фактично інструкція для хакерів. А ще цією інформацією можуть скористатися терористи.

«Це, напевно, найбільш зухвалий злив «Вікілікс», – каже оглядач проблем кібербезпеки «Associated press» Рафаель Саттер.

«О, Боже, це, безумовно, боляче», – реагує колишній глава агентства з нацбезпеки США та ЦРУ Майкл Гейден.

На майже дев’яти тисячах секретного документа, що потрапив у мережу, детально викладено, як можна дистанційно із будь-якої точки світу увімкнути розумний телевізор Sumsung і перетворити його на прослуховуючий пристрій.

«Його можна увімкнути і навіть не буде видно, що він працює. Тож люди можуть сидіти у кімнаті і обговорювати свої питання, навіть не здогадуючись, що за ними стежать. Це чудовий інструмент для шпигунів», – пояснює експерт з кібербезпеки компанії Nomx.

Злив «Вікілікс» свідчить так само, що ЦРУ може прослуховувати айпеди і смартфони, отримуючи доступ до повідомлень перед тим як їх зашифрують програми. А отже, фактично кожен пристрій можна зламати.

«В Америці немає такого поняття як абсолютна приватність», – заявив директор ЦРУ Джеймс Комі.

Тоді як споживачі можуть себе захистити? Експерти кажуть – ніяк. Якщо ви – онлайн, ви – вразливі. Але якщо ви не хочете, щоб ваші пристрої вас прослуховували, просто вимикайте їх.