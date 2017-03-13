«Липові» дипломи: як окупація Донбасу розв’язала руки аферистам

Продаж фальшивих дипломів в Україні процвітає давно. Але гібридна війна на Донбасі дала додатковий козир в руки шахраїв. З’ясувати – справжні чи «липові» старі дипломи донецьких і луганських вишів – зараз практично неможливо. Архіви залишилися на окупованій території. «Донбас.Реалії» розкрили нову схему старої афери.

Купити український диплом всього за кілька днів і без довгих років навчання? Немає нічого простішого. В Інтернеті десятки сайтів, які пропонують таку послугу.

За номером, який вказаний на одному з порталів, «Донбас.Реалії» вирішив дізнатися детальніше, як це зробити.

– Доброго дня! Дзвоню з приводу купівлі диплома. Хотів проконсультуватися: як це зробити і скільки це може коштувати?

– Ціни на сайті актуальні. Для того, щоб замовити, треба заповнити анкету на сайті в розділі «Купити диплом» і наш менеджер з вами зв’яжеться, – відповіла консультант.

На сайті є зразки дипломів усіх вищих навчальних закладів України. Термін виготовлення документа – усього кілька днів.

Чим старіший диплом, тим тяжче його перевірити

​– Мене турбує трохи питання безпеки, які дипломи краще замовляти? Мене цікавить технічна або економічна спеціальність, – цікавимося далі.

– Чим старіший диплом, тим тяжче його перевірити, – переконує жінка.

– Тобто виходить краще – від початку 2000-х років?

– Ну, так. А ще краще до 2000-х.

Ще складніше перевірити старі дипломи вишів, які працювали на непідконтрольній зараз території. Наприклад, евакуйованого з Донецька в Покровськ Національного технічного університету.

Вищий навчальний заклад зміг налагодити навчання на новому місці. Але ось біда – архіви залишилися в окупованому угрупованням «ДНР» Донецьку. Через це виникла колізія – ВНЗ не може довести справжність старих дипломів за запитом державних і силових структур.

Без архіву, в принципі, неможливо підтвердити, чи дійсний документ про освіту

«Запити, які надсилають в рамках спецперевірки, передбачають не просто сам факт підтвердження видачі документів освіти, а й додатки копій, наказів про зарахування. Тобто без архіву, в принципі, неможливо підтвердити, чи дійсний документ про освіту», – говорить перший проректор Донецького національного технічного університету Леонід Бачурін.

Без архівів залишилися всі, без винятку, евакуйовані навчальні заклади багатомільйонного Донбасу. Це створило низку можливостей для шахраїв.



– А ось я чув, що в Донецьку і Луганську архіви залишилися, є сенс ось ці дипломи замовляти чи ні?, – питаємо у консультанта відповідної «фірми».

– Так, так. Можна.



Ціна питання: до чотирнадцяти тисяч гривень за пластиковий диплом нового зразка, і сім з половиною тисяч – за старий, паперовий. Навіть в Міністерстві освіти розводять руками: якщо шахраї якісно зімітують справжній диплом, відрізнити підробку буде просто неможливо.

Перевірити факт видачі документів, ми не можемо

«Перевірити факт видачі документів, що видані до того часу, архіви навчальних закладів, які залишились на непідконтрольній території, ми не можемо», – підтверджує Ольга Оношко з департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки.

Архіви в окупації. Що з ними?



Ефективність кримінальної схеми підтверджують навіть в непідконтрольному українській владі Донбасу – в «клоні» Донецького національного технічного «університету» угруповання «ДНР».

Ми користувалися бланками, які схожі на бланки радянського зразка. Маючи сучасну техніку, їх можна роздрукувати на будь-якому принтері

«Ми користувалися бланками, які схожі на бланки радянського зразка. Такі бланки загалом мають мінімальну кількість ступенів захисту. Маючи сучасну техніку, їх можна роздрукувати в будь-якому дворі, на будь-якому принтері», – зазначає «ректор» «Донецького національного технічного університету» Костянтин Маренич.



Але ректор невизнаного в Україні донецького навчального закладу запевняє – архів з особистими справами випускників – зберігаються усі до одного з радянських часів. Щоб довести непричетність донецького ВНЗ-«клону» до кримінальної схеми, відкривають «святеє святих» – архів університету угруповання «ДНР». Ці папки обіцяють зберігати 75 років. Але що всередині? На наше прохання архіваріус відкриває одну з них.



Але доступ сюди для української держави закритий.



Якщо у вас його десь перевірять і хтось зможе його пробити, то у вас ще і публічний скандал буде

​– І у вас є можливість подібного зразка зробити?

– Так. Але якщо у вас його десь перевірять і хтось зможе його пробити, то у вас ще і публічний скандал буде, – відповідає консультант.

Українські політики теж купують дипломи, але справжні

Публічні скандали з псевдодокументами українських політиків і чиновників давно не лякають.

Та й чи потрібно їм платити за «липові» донбаські дипломи, якщо корупція в українській системі освіти дозволяє ВІП-персонам купувати справжні? Журналіст Олег Перетяка в 2013-му оприлюднив скандальне розслідування – намагався довести, що Наталія Королевська, тоді міністр соціальної політики, незаконно отримала диплом Луганського вищого навчального закладу. Справу не розслідували досі.

Прокуратура закриває на це очі. І колишня влада – закривала, і нинішня закриває

«Прокуратура закриває на це очі. І колишня влада – закривала, і нинішня закриває. Вони відправили розслідувати справу депутата вже нинішнього в Луганськ. Королевської – в Луганськ», – зауважує журналіст.



Скандали з «липовими» дипломами дісталися до самої «верхівки». У Межигір’ї досі лежить той самий професорський диплом колишнього президента-втікача Віктора Януковича. З собою він його не прихопив. Диплом все ще зберігається в «хонці» – на видному місці.

Є у нас тут два дипломи професорських. Один український, інший – російський. Це можна розцінювати як грамоту, подяку чи «енну» цяцьку

«Є у нас тут два дипломи професорських. Один український, інший – російський. Це можна розцінювати як грамоту, подяку чи «енну» цяцьку. Бо він, якщо розібратися, не є професором», – розповів вартовий «хонки».

Судячи з активності на сайтах шахраїв, попит на «липові» дипломи в країні не зменшується. Скільки ж українців встигли скористатися сірою донбаською схемою? З таким запитанням «Донбас Реалії» звернулися до Національної поліції. Відповіді поки немає.

Тим часом в «Донецькому технічному університеті» угруповання «ДНР» вирішили випускати дипломи на власних бланках, і знову – паперових. Як колись в Україні – в дев’яностих.

– Ну, ось тому я і запитую з приводу цих ось донецьких і луганських дипломів. Їх можна «пробити» чи ні?

– Ну, теоретично, так. Практично – майже неможливо, – запевнила «Донбас.Реалії» консультант.



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