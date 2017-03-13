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13 Березень 2017, Київ 14:44
Інфографіка
100 років боротьби. Українська революція 1917–1921
13 Березень 2017, 13:55
Інфографіка Українського інституту національної пам’яті та Українського кризового медіа центру
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Ukraine – 100 years of struggle. Ukrainian Revolution 1917-1921
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