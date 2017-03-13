Екс-консул Грузії в Україні Теймураз Нішніанідзе заявив про те, що не розуміє у повній мірі українську мову і через це потребує перекладача. Суддя задовольнила його потребу та оголосила перерву до 16:30 13 березня. Генпрокуратура України підозрює екс-консула Грузії в заволодінні і розтраті майже 34 мільйонів гривень. За його словами, це – політичне переслідування. Адвокат зі сторони захисту повідомив, що у матеріалах справи фігурує сума в розмірі 792 тисячі гривень і можливе покарання у вигляді від 7 років позбавлення волі.