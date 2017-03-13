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13 Березень 2017, Київ 17:47
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Екс-консул Грузії в Україні попросив перекладача у судовому процесі (відео)

Екс-консул Грузії в Україні попросив перекладача у судовому процесі (відео)
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Екс-консул Грузії в Україні Теймураз Нішніанідзе заявив про те, що не розуміє у повній мірі українську мову і через це потребує перекладача. Суддя задовольнила його потребу та оголосила перерву до 16:30 13 березня. Генпрокуратура України підозрює екс-консула Грузії в заволодінні і розтраті майже 34 мільйонів гривень. За його словами, це – політичне переслідування. Адвокат зі сторони захисту повідомив, що у матеріалах справи фігурує сума в розмірі 792 тисячі гривень і можливе покарання у вигляді від 7 років позбавлення волі.

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