Допомога Україні від Джорджа Сороса

Київ – Відомий у Східній Європі мільярдер та філантроп Джордж Сорос, який увесь час після падіння комунізму допомагав становленню відкритого суспільства, останнім часом наразився на різкий спротив з боку не лише схильних до авторитаризму східноєвропейських лідерів, але навіть нового президента США Дональда Трампа. Американський президент звинувачував Сороса у тому, що той фінансує акції протесту проти політики та поглядів Трампа. Сім республіканських конгресменів вимагають розслідування діяльності Сороса. Різким контрастом до цього є ставлення до Джорджа Сороса у Києві, де півтора року тому президент Порошенко нагородив Сороса орденом Свободи.

Вихід українських видань, які висвітлюють події в Криму і на сході України, виділення коштів на впровадження реформ в Україні та ідея інвестувати в українську економіку близько мільярда доларів США, щоб «підвищити конкурентоспроможність України» – такі програми вирішив підтримати Джордж Сорос в Україні.

Виконавчий директор Міжнародного фонду «Відродження» Джорджа Сороса Євген Бистрицький зазначає, що відразу після Революції гідності фонд почав співпрацювати з урядом та аналітичними центрами й експертними організаціями України задля розробки і впровадження реформ. Усі проекти, які фонд підтримував або ж підтримує нині, сприяють також розвиткові громадянського суспільства. Фактично через реалізацію цих проектів українська громада реалізує два завдання: перше – забезпечення європейського вибору України; друге – розвиток України як незалежної демократичної країни, повідомив Бистрицький

Ми підтримували певні напрямки реформи поліції. Також ми співпрацюємо з «Реанімаційним пакетом реформ», проекти якого також підтримують європейські донори

«Це – реформа децентралізації, тобто адміністративно-територіальна реформа, реформа державної служби, антикорупційні реформи, реформа освіти тощо. Наприклад, реформа охорони здоров’я затримується, і ми допомагаємо експертами, щоб здійснювати її. Ми підтримували певні напрямки реформи поліції. Також ми співпрацюємо з «Реанімаційним пакетом реформ», проекти якого також підтримують європейські донори. У цілому ми намагались допомогти громадянському суспільству спрямувати Україну в напрямку європейських демократичних реформ», – каже Бистрицький Радіо Свобода.

А враховуючи інформаційну війну, яку веде Росія проти України та західного світу, вкрай важливою є підтримка незалежних ЗМІ, додає Бистрицький.

Незалежні ЗМІ і підтримка Сороса

Українські журналісти у розмові з Радіо Свобода наголошують: підтримка Міжнародного фонду «Відродження» дозволяє медіа недержавної і неприватної форм власності «триматись на плаву». Адже підтримка з боку фонду є прозорою, такою, що виключає корупційну складову й убезпечує колектив видання від використання проплачених матеріалів. Про це Радіо Свобода розповідає головний редактор видання «ОстроВ», донеччанин Сергій Гармаш; раніше фонд «Відродження» надавав виданню фінансову (грантову) підтримку.

Ринок ЗМІ – це такий же сегмент ринку, як і інші галузі, тобто, він приблизно у таких же пропорціях перебуває «у тіні», оскільки це здебільшого олігархічні гроші

«Порахуймо, скільки відсотків економіки України перебуває «у тіні»? За різними підрахунками, від 60 до 80 відсотків. А ринок ЗМІ – це такий же сегмент ринку, як і інші галузі, тобто, він приблизно у таких же пропорціях перебуває «у тіні», оскільки це здебільшого олігархічні гроші. А ті 20 чи 40 відсотків ринку, які відкриті – це і є ті, які фінансують міжнародні фонди та які неможливо сховати. Це офіційні гранти, їх висвітлено на офіційних сайтах цих фондів», – зазначив Гармаш.

За його словами, для існування українського ринку ЗМІ значно більш небезпечне існування великої кількості приватних медіа, через які їхні власники свої інтереси і погляди «транслюють» на все суспільство, ніж функціонування видань, які фінансують міжнародні фонди. І на сьогодні варто говорити про втручання окремих фінансово-олігархічних груп на політичне і суспільне життя України, вважає Гармаш.

«Я не знаю, можливо, якісь втручання і є, але я не бачу їх у ситуації, коли Сорос фінансує незалежні (наголошую: саме незалежні) ЗМІ. На жаль, це (підтримка фондів – ред.) не є гарантією фінансової стабільності, економічної стабільності, наприклад, мого видання», – пояснив Радіо Свобода Сергій Гармаш.

«Завдяки підтримці фонду Сороса у нас з’явились сильні ромські організації» – Кондур

Для національних громад України фонд «Відродження» став дієвою підтримкою тих програм, які дозволяють їм інтегруватись у соціальний і політичний простір України. Координатор від України міжнародного жіночого ромського форуму Земфіра Кондур зазначила, що підтримка фондом ромських ініціатив вкрай корисна і може бути використана як зразок для подібних проектів у сусідніх з Україною державах. За її словами, фонд «Відродження» – чи не єдиний, який підтримує саме ромське громадянське суспільство.

У нас не було такого рівня і такої кількості освічених молодих ромів, а зараз, якщо порівняти з Молдовою чи Росією, то у нас кількість таких людей вища

«Завдяки цій підтримці у нас вже з’явились сильні ромські організації, що можуть надавати експертну підтримку і органам державної влади, і навіть міжнародним організаціям. А ще у нас вже є ромська молодь, яка може навчатись у вищих навчальних закладах, бо ж раніше такого не було. У нас не було такого рівня і такої кількості освічених молодих ромів, а зараз, якщо порівняти з Молдовою чи Росією, то у нас кількість таких людей вища, ніж у названих країнах», – наголошує Кондур Радіо Свобода.

Завдяки грантовій політиці фонду «Відродження» багато хто з ромських активістів вже і самі можуть тренувати представників і ромських громад. І активістів інших національних громад, каже Кондур.

Росія: «Сорос купив Україну»

У середовищі українських політиків і громадських організацій можна почути і критику на адресу пропозицій Сороса щодо України. Як зазначив Бистрицький, і раніше, і нині діяльність Сороса в Україні критикували і критикують (а то і намагаються завадити у роботі) сили, які виступають проти демократичного розвитку та європейського шляху України.

Особливу нелюбов до Сороса демонструє лідер руху «Український вибір» Віктор Медведчук, якого активісти вважають проросійським. Медведчук заявляє, що українська влада компрометує себе, співпрацюючи з Джорджем Соросом. Співпраця з Соросом «не лише не сприяє створенню відкритого суспільства та розвитку демократії», але і псує стосунки з новим президентом США Дональдом Трампом, вважає Медведчук.

«Українська влада, яка поставила себе в дуже скрутне становище через прагнення вплинути на результати виборів у США, фактично продовжує компрометувати себе, співпрацюючи з міжнародними авантюристом, який прямо виступає проти Дональда Трампа», – заявив Віктор Медведчук.

А тим часом Росія, через зв’язки з якою пішов у відставку вже другий представник адміністрації Трампа, взагалі заявила, що Сорос нібито «купив Україну», підтримавши «державний переворот» проти президента Віктора Януковича (себто – Революцію гідності) та «злочинний режим», який прийшов до влади у Києві.