Фоторепортаж: Активісти замурували «Сбербанк» у Києві

Активісти з прапорами політичної партії «Національний корпус» та «Правого сектору» пікетували головний офіс «Сбербанку» у центрі Києва. Вони замурували центральний вхід до фінустанови бетонними блоками. Минулого тижня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». Пізніше агенція «Інтерфакс-Україна» повідомила, що дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні – ПАТ «Сбербанк» – не обслуговує фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях.