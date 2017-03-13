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13 Березень 2017, Київ 17:45
Фотогалереї

Фоторепортаж: Активісти замурували «Сбербанк» у Києві

Активісти з прапорами політичної партії «Національний корпус» та «Правого сектору» пікетували головний офіс «Сбербанку» у центрі Києва. Вони замурували центральний вхід до фінустанови бетонними блоками. Минулого тижня «Сбербанк Росії» повідомив, що «готовий до обслуговування осіб, які звернулися з «паспортами» «ДНР» і «ЛНР», у всіх філіях банку». Пізніше агенція «Інтерфакс-Україна» повідомила, що дочірній банк «Сбербанку Росії» в Україні – ПАТ «Сбербанк» – не обслуговує фізичних і юридичних осіб на підставі документів, виданих на непідконтрольних українській владі територіях.
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