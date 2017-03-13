Боротьба України з пропагандою Кремля набирає глобальних масштабів (світова преса)

Європейське видання Politico пише про те, що українці перебувають на передовій боротьби з фейковими новинами Кремля. Сайт дослідницького центру Digital Forensic Research Lab повідомляє про деякі деталі позову України проти Росії до Міжнародного суду в Гаазі. Британський часопис The Times зачіпає питання кібернетичної безпеки у світлі можливого намагання росіян здійснити кібернапади під час проведення наступних виборів у Великій Британії.

Європейське видання Politico вміщує статтю «Боротьба України з фейковими новинами набирає глобальних масштабів». Підзаголовок промовляє: «Протидія дезінформації Кремля є цариною, де Київ має перевагу». Видання нагадує, що коли «маленькі зелені чоловічки» вдерлися до Криму навесні 2014 року, російські мас-медіа дружно почали волати про «фашистський державний переворот» в Україні. Саме тоді, як зазначає Politico, група українських викладачів та студентів завдала удару у відповідь, заснувавши веб-сайт StopFake.org, який став найпершим, що безпосередньо почав протидіяти та спростовувати російську пропаганду. А вже зараз і решта світу усвідомила тактику дезінформації, яку розповсюджує Кремль.

«Дедалі потужніший потік російської пропаганди намагається спотворити дійсність на користь Кремля, і нам конче необхідно цьому протидіяти», – каже Євген Федченко, декан факультету журналістики Києво-Могилянської академії і один із засновників StopFake.org.

Politico звертає увагу на те, що цей сайт швидко набув культового статусу, викриваючи брехливі факти у потоці антиукраїнських повідомлень із Росії. Але саме після президентських виборів у США, під час яких російські фейкові новини та кібернапади, як підозрюють, допомогли Дональдові Трампу перемогти, цей український сайт вийшов на глобальну арену. Згодом засновники StopFake перетворились з провінційних добродіїв на міжнародних медіа-зірок. Нині, як повідомляє видання, українські фахівці проводять семінари у Європі, надаючи поради щодо того, як розпізнавати та відкидати російську пропаганду.

«Наш сайт просто завалили замовленнями на надання порад та пропозицій допомоги у той час, як російські пропагандисти взяли за ціль країни Європи та навіть Сполучені Штати», – каже один із співзасновників StopFake Руслан Дейниченко.

Видання додає, що український сайт також отримує додаткову фінансову підтримку з низки джерел, поміж яких – МЗС Чеської Республіки та посольство Великої Британії в Україні. Нині сайт виходить 11 мовами, і завдяки фінансуванню його засновники вже можуть працевлаштовувати в себе міжнародних журналістів з усієї Європи. Доки Захід намагається дати собі раду з тактикою кремлівської пропаганди, Україна перебуває у привілейованому становищі. Politico вказує, що українці жили під радянським режимом, вільно володіють російською та можуть «прочісувати» російські джерела у пошуках ключів до того, у який саме спосіб здійснюються операції зі вкидання фейкових новин Кремлем. Видання підсумовує, що час неможливо повернути назад, але для Заходу ще не пізно щось вдіяти у плані протидії російській пропаганді. Що ж до України, Федченко каже, що головною річчю, за якою він шкодує, є те, що Україна не відімкнула в себе російське телебачення ще 20 років тому.

«Боротьба України з фейковими новинами набирає глобальних масштабів»

Дослідницький веб-сайт політологічної організації Atlantic Council, що зветься Digital Forensic Research Lab публікує статтю «Пояснення: позов України проти Росії у Гаазі». У матеріалі аналізують докази, що їх надала Міжнародному суду в Гаазі Україна, які звинувачують Росію у підтримці тероризму. У статті зазначається, що Україна подала до Міжнародного суду низку конкретних прикладів, які підтримують звинувачення, висунуті Києвом щодо фінансування і підтримки Росією тероризму на Донбасі та порушення прав людини у Криму. Україна заявляє, що Росія несе відповідальність за терористичні акти на Донбасі, фінансуючи, озброюючи, підтримуючи та оснащуючи сили сепаратистів. Автори матеріалу концентрують увагу на окремих випадках, про які повідомили українські представники на судових слуханнях у Нідерландах.

Digital Forensic Research Lab пише, що відповідь російської сторони на звинувачення з боку України не є однозначною. Росія заперечує масштаби впливу бойових дій на Донбасі на місцеве цивільне населення, посилаючись на доповіді ОБСЄ, а також заявляє, що обстріли міста Авдіївка не мали на меті завдати шкоди цивільним, лише намагалися вразити українські військові цілі. Випадок із нападом підтримуваних Росією сепаратистів на цивільний автобус під Волновахою у січні 2015 року, як пише сайт, став одним із найкривавіших моментів цілого конфлікту на сході України, внаслідок якого загинули 13 цивільних осіб. Тоді сепаратисти здійснили обстріл ракетними установками «Град» українського контрольно-перепускного пункту, на якому й перебував вищезгаданий автобус. У відеозаписі цього випадку, поданого українською стороною, видно, що ракети прилетіли з північного сходу, де на той час перебували проросійські сепаратисти. Тут знов, як вказують автори статті, російська сторона не спростовувала причетності сепаратистів до цього трагічного випадку, водночас заявила, що проросійські бойовики лише мали за ціль український блок-пост. При цьому в статті зазначається, що згідно з розслідуванням ООН, було встановлено, що сепаратисти випустили свої ракети, знаючи, що там, куди вони полетіли, мають бути цивільні. А це, у свою чергу, як підсумовує видання, є порушенням міжнародних гуманітарних норм.

«Пояснення: позов України проти Росії у Гаазі»

Один із найстаріших британських часописів The Times друкує статтю «Антидиверсійний «цар» захищатиме вибори у Британії від російських витівок». Газета повідомляє, що прем’єр-міністр Тереза Мей призначила спеціального «антидиверсійного» міністра у рамках зусиль із забезпечення нормального проведення наступних виборів у Великій Британії. І саме це є пріоритетом британської національної безпеки. Новий урядовець Бен Ґаммер очолюватиме широкі зусилля з метою захистити британське демократичне життя у світлі побоювань кібернападів з боку Росії, а також кремлівських фейкових новин та грошових вкидань. Британські фахівці запропонували випробувати комп’ютерні системи політичних партій, аби переконатися, що ці системи можуть витримати кібернапади.

Британський часопис додає, що керівники британських служб безпеки вважають, що Москва намагається дестабілізувати західні демократії за посередництва кібератак, а також за допомогою потоку пропаганди з джерел на зразок «агенції новин» Sputnik та телеканалу RT. У Британії також висловлюють побоювання, що російські гроші можуть потрапити до джерел фінансування політичних партій та кампаній. Кібернетичну безпеку було посилено у Британії після того, як у сусідній Франції було здійснено кібернапади на телеканал TV5 Monde, за які взяла на себе відповідальність така собі організація Cyber Caliphate, тоді як існують підстави вважати, що це була справа рук росіян.

«Ми маємо достатньо доказів того, що росіяни на це цілком здатні. І немає сумнівів, що вони стоять за багатьма брудними витівками. Напади на французьке телебачення і те, що відбулось у Сполучених Штатах з хакерськими нападами на Демократичну партію. Тут дуже мало сумнівів, що за цим всім стоять росіяни, не кажучи вже про те, що вони вчинили в Україні», – заявив міністр закордонних справ Великої Британії Борис Джонсон.

«Активна Тереза Мей веде наступ. Призначено спеціального міністра, який мав би справу зі втручанням Путлера до виборів у Сполученому Королівстві»