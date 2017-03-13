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13 марта Авдеевку подключили к электроснабжению, однако подача воды не возобновлена. Причина – постоянные активные боевые действия. С 11 марта город был обесточен из-за повреждения снарядом высоковольтной линии. Остановилась работа и Донецкой фильтровальной станции. Вооруженные силы Украины и боевики взаимно обвиняют друг друга в нарушениях. Тем временем жители Авдеевки пытаются сами хоть как-то обустроить быт.

Авдеевку обстреливают из орудий всех калибров, танков и «Градов», сообщает спикер Министерства обороны Украины Андрей Лысенко. Авдеевское направление в последние дни наиболее горячее.

«За прошедшие сутки в Авдеевке зафиксирован ряд обстрелов из миномета со стороны боевиков. Один раз враг открывал огонь из танка. А после захода солнца выпустил 10 ракет из системы «Град» по нашим укреплениям, которые находятся в промзоне. Суммарно 12 марта боевые действия в Авдеевке продолжались 10 часов», – сообщил Андрей Лысенко.

Украинские военные находятся в Авдеевке, при этом якобы сами же ее обстреливают, такое заявление сделал «заместитель министра обороны» группировки «ДНР» Эдуард Басурин. Он полностью отрицает причастность сепаратистов к боевым действиям.

«В населенном пункте Авдеевка ВСУ провели обстрел из танков девятиэтажного дома. При этом один из ведущих украинских телеканалов проводил съемку обстрела, чтобы впоследствии обвинить «армию» «ДНР» в этом нарушении», – заявил Эдуард Басурин.

Вода в Авдеевке отключена, запасов в резервуарах хватит на 4 дня – служба по чрезвычайным ситуациям

Во время боевых действий 11 числа была сильно повреждена линия электропередачи на неподконтрольной территории, которая питала Авдеевку и еще 11 поселков. Вечером 13 марта глава военно-гражданской администрации Донецкой области Павел Жебривский сообщил, что удалось получить режим тишины и ремонтные бригады восстановили электроснабжение Авдеевки: «Ситуация с энергоснабжением и водоснабжением Авдеевки на постоянном контроле у президента».​

Повреждена и Донецкая фильтровальная станция, вода в Авдеевку не подается, сообщила начальник пресс-службы Управления по чрезвычайным ситуациям Донецкой области Вероника Бахал: «Водоснабжение отключено с 11 марта, ДФС не работает, но вода идет самотоком. Если вода перестанет поступать к людям, то будет организована почасовая раздача воды из резервуаров. Этого хватит на четверо суток».

Мы уже купили генератор, через каждые три двора у людей генераторы. Сейчас у нас и телевизор, и свет есть. Сейчас больше надеяться не на что. Ведь два дня свет есть – неделю нет

Жители Авдеевки сами пытаются наладить быт, рассказывает жительница города Татьяна Николаевна. Позавчера она купила генератор, теперь семья может без перебоев смотреть новости и хранить продукты в холодильнике: «Мы уже купили генератор, через каждые три двора у людей генераторы. Это не быстро кончится, и мы готовимся. Вода в колодцах, к скважинам люди ездят. Сейчас у нас и телевизор, и свет есть. Сейчас больше надеяться не на что. Ведь два дня свет есть – неделю нет».

Из-за постоянных порывов электропередач Служба по чрезвычайным ситуациям установила в Авдеевке генераторы в городской больнице и на станции скорой помощи, в здании горисполкома, в школе и на автозаправочной станции.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)