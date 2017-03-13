Під час розгляду справи усунутого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова в Апеляційному суді Києва, адвокат обвинуваченого Віктор Петруненко порівняв суд над екс-керівником фіскальної служби з розп'яттям Ісуса Христа, сам Роман Насіров заявив, що задекларовані ним землі «орендовані в Чернігівській області, бо він все життя мріяв виростити яблуневий сад», а прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Андрій Перов розповів про статки екс-посадовця. 13 березня Апеляційний суд Києва залишив без змін рішення Солом’янського районного суду про обрання усунутому від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України Роману Насірову запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави в 100 мільйонів гривень.