Росія: «мисливцю на покемонів» загрожує 7,5 років

Суд у російському Єкатеринбурзі у понеділок розпочав розгляд справи відеоблогера Руслана Соколовського, якого звинувачують в образі почуттів вірян і в екстремізмі. Йому загрожує до 7,5 років позбавлення волі. Справу проти Соколовського порушили у вересні минулого року, після того, як він виклав в інтернет відеозапис, де він ловить покемонів у грі PokemonGo у Храмі-на-Крові у Єкатеринбурзі.

Окрім найвідомішого ролика Руслана Соколовського під назвою «Ловимо покемонів у церкві», до матеріалів кримінальної справи увійшли ще вісім відеозаписів, викладених на каналі блогера Sokolovsky! у YouTube. За версією слідства, Соколовський у період з травня 2013-го по вересень 2016-го виклав на YouTube записи, які «містять ознаки розпалювання ненависті чи ворожнечі, приниження гідності людини і групи осіб за ознаками національності і ставлення до релігії». Крім того, розміщення цих записів в інтернеті розцінюють як «явну неповагу до суспільства», вчинену «з метою образи релігійних почуттів вірян». Такі висновки були зроблені на підставі комплексної «психолого-лінгвістично-релігієзнавчо-соціологічної-культурологічної експертизи».

Наприклад, експерти розцінили, що у ролику «У космос літав, чеченців не бачив», де Руслан Соколовський розповідає про блокування інтернет-спільноти «Бога – немає!», формується негативний образ вірян, вони «представлені як хворі, ідіоти, що не товаришують з головою». В іншому ролику – «Листи ненависті – феміністки» – блогер, як вважають експерти, принижує феміністок, у третьому – «Суїцид мусульман на ЄДІ» –мусульман. Ще у кількох відеороликах Соколовського експерти побачили образливі для вірян слова і фрази.

Ролик «Ловимо покемонів у церкві» Руслан Соколовський записав у серпні 2016 року, вибравши для цього один з найбільших храмів Єкатеринбурга – Храм-на-Крові, зведений поруч з місцем, де майже сто років тому розстріляли імператора Миколу II і його родину. На думку експертів, образою для вірян стало те, що блогер назвав Ісуса Христа «самим рідкісним покемоном» і поскаржився, що не спіймав його, а також те, що у ролику звучить пісня з нецензурною лексикою, стилізована під церковний спів. У ролику Соколовський зазначає, що коли він перебуває у церкві, ні у кого не виникло до нього претензій – «все вдалося на славу, мені ніхто не заважав».

Експертиза теологів

За словами адвоката Руслана Соколовського Олексія Бушмакова, ця комплексна експертиза – фактично єдиний доказ сторони обвинувачення, і вона, на переконання адвоката, проведена з грубими порушеннями.

Експерти вибиралися зацікавлені, які співпрацюють зі слідством, і ніхто цього не приховує. Оперативний співробітник, який здійснював оперативне супроводження у справі, пише спільні наукові роботи з одним з експертів

«Експерти вибиралися зацікавлені, які співпрацюють зі слідством, і ніхто цього не приховує. Оперативний співробітник, який здійснював оперативне супроводження у справі, пише спільні наукові роботи з одним з експертів. Щоб зробити висновки з релігієзнавчої частини вони залучили теолога, що, в принципі, неприпустимо. Експертизу повинен робити релігієзнавець, а не теолог, тобто людина, яка вивчає існування Бога, має бути абсолютно нейтральною», – наголосив адвокат Соколова.

Відео «Ловимо покемонів у церкві», яке набрало понад півтора мільйона переглядів, було опубліковане 11 серпня 2016 року. На початку вересня блогера заарештували і відправили до слідчого ізолятора. За кілька днів Соколовському змінили запобіжний захід на домашній арешт, проте через півтора місяця знову відправили до СІЗО – під приводом того, що він порушив умови запобіжного заходу. З лютого блогер знову перебуває під домашнім арештом за клопотанням слідства. За словами адвоката Олексія Бушмакова, зараз Соколовський проживає у квартирі другого адвоката, йому заборонено користуватися інтернетом і телефоном, заборонені прогулянки і спілкування зі свідками, серед яких, наприклад, є його мати і близькі друзі.

В’язниця за цинізм

Сам Руслан Соколовський не вважає себе винним. Нещодавно у розмові з журналістами (з представниками ЗМІ блогеру спілкуватися не заборонено) він заявив, що його звинувачують «у жартах, у запереченні існування Бога як такого, у різкості і цинізмі».

Коли людина стоїть з автоматом, а тобі зачитують, що тебе затримали за ролик про покемонів – це дуже дивно

«Мабуть, наша влада вважає, що якщо я буду дивитися телевізор і зомбуватися, то стану менш соціально небезпечним. Коли людина стоїть з автоматом, а тобі зачитують, що тебе затримали за ролик про покемонів – це дуже дивно. Було відчуття, що я прокинувся десь у 1984 році Джорджа Оруелла», – зазначив Соколовський.

Суд у Єкатеринбурзі розпочав розглядати справу щодо Руслана Соколовського 13 березня. Очікують, що слухання відбуватимуться щодня. Розгляд доручили судді Катерині Шопоняк, на рахунку якої, за даними адвоката Олексія Бушмакова, немає жодного виправдувального вироку. Міжнародні правозахисні організації визнали Руслана Соколовського політичним в’язнем. У лютому блогер звернувся до Європейського суду з прав людини зі скаргою на незаконне утримання під вартою.

Блог Руслана Соколовського на YouTube Sokolovsky! створений у липні 2014 року і наразі налічує понад 300 тисяч передплатників.