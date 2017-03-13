Справа Насірова: залишили у Лук’янівському СІЗО, розмір застави не змінили

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід відстороненому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову. Адвокати планують оскаржувати це у Європейському суді з прав людини. Захист Насірова наполягав на тому, що його слід відпустити з-під варти, адже він хоче співпрацювати зі слідством. Один із адвокатів навіть порівняв головного фіскала з Ісусом Христом, якого «розпинають». Сам Насіров заявляє, що не тікав би, адже «досі мріє виростити яблуневий сад». Прокурори задоволені рішенням суду залишити головного фіскала під вартою, проте їхні прохання збільшити для нього заставу до 2 мільярдів гривень залишились безуспішними.

Романа Насірова привезли до Апеляційного суду Києва на розгляд апеляції щодо запобіжного заходу. На відміну від слухань у Солом’янському суді, він не лише не лежав на ношах під ковдрою, а вже був вбраний у костюм та виголосив довгу промову на свій захист.

Насіров заявив, що обвинувачення проти нього є безпідставними. А розстрочку на користь компаній депутата-утікача Олександра Онищенка назвав «звичайною справою». Стаття 100 Податкового кодексу надає кожному громадянину право на відтермінування виплат, сказав фіскал. І додав, що 2 мільярди – ще невелика сума на тлі того, що «Укрнафті» розстрочували 10 мільярдів гривень.

«Якби я не підписав – ось це було би зловживанням», – сказав Насіров.

Перша частина розгляду апеляції

Також він наголосив, що поняття розстрочення – це вузько-спеціалізоване питання. І фахівці НАБУ, на думку Насірова, некваліфіковані та некомпетентні у цьому питанні.

«Після такого процесу, який відбувається на всю країну, я впевнений, навіть сьогодні мої колеги, співробітники ДФС, не працюють, а дивляться цей процес. Тому що після підписання якогось висновку чи розстрочення люди будуть просто відмовлятися, звільнятися з роботи, аби не виконувати службові обов’язки», – сказав відсторонений голова ДФС.

Роман Насіров також поділився своєю мрією із присутніми у судовій залі. За його словами, якби його звільнили з-під варти, він не тікав би з України.

У декларації мене питають, чому так багато землі. Знаєте, я все життя мріяв про яблуневий сад

«У декларації мене питають, чому так багато землі. Так справді, у мене є земельна ділянка на Чернігівщині. Знаєте, я все життя мріяв про яблуневий сад», – сказав Насіров.

Дві тисячі років тому так само кричали: «Розіпни!» – адвокат

Захист фіскала клопотав про те, щоби Насірова випустили із «боксу» на час розгляду апеляції, та суд відхилив це прохання. Не підтримала колегія суддів на чолі з Віктором Глиняним і заяву адвокатів, що журналісти тиснуть на Феміду, налаштовуючи суспільство проти Романа Насірова.

Адвокат Віктор Петруненко навіть порівняв судовий процес над Насіровим із періодом Давнього Риму.

«Ми бачили, що робиться на вулиці. Дві тисячі років тому так само кричали: «Розіпни!». Древні римляни говорили, що суспільство вимагає хліба і видовищ, хліб є, але в суді є ті, хто хоче видовищ!», – сказав один із адвокатів підозрюваного, апелюючи до мітингувальників, які стояли під стінами суду.

Друга частина розгляду апеляції

За словами Петруненка, підписані Насіровим відстрочки на користь Онищенка – законна дія держслужбовця, якою фіскал навіть приніс державі користь.

Інший адвокат Насірова, Олександр Лисак, наполягав, що затримання було незаконним, адже на момент вручення підозри Насіров був під наркозом і згоди на обстеження не давав. За його словами, суд також не довів, що Насіров впливатиме на свідків чи докази, якщо його звільнять із-під варти.

Проте Апеляційний суд, зрештою, залишив запобіжний захід для Насірова без змін.

«Ми незадоволені рішенням суду: сподівалися, що він все-таки прислухається до наших аргументів і задовольнить апеляцію. І я вважаю, що нам потрібне було рішення апеляційної інстанції для звернення в Європейський суд», – заявив Лисак після неуспішного для сторони захисту слухання щодо апеляції.

Заставу не підвищили до 2 мільярдів гривень

Побажання прокурорів також не задовольнили: сторона звинувачення наполягала на тому, що слід збільшити обсяг застави до 2 мільярдів гривень.

«Сім'я, м'яко кажучи, не бідує. Розмір тільки офіційних даних, викладених у декларації, за курсом становить приблизно 55 мільйонів гривень», – сказав прокурор САП Андрій Перов.

А спробу адвокатів представити відстрочення Насірова як дії на користь держави, прокурори назвали «перекручуванням».

«Як державі може бути вигідно, щоби їй не сплачували податки?», – сказав прокурор САП Роман Симків.

Щодо усунутого від виконання обов’язків голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова і надалі діятиме запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави в 100 мільйонів гривень.

Як заявив суд, сьогоднішнє рішення оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали обіцяють оголосити 20 березня.