Як бути Києву з російською конкурсанткою на «Євробаченні»?

Російська співачка Юлія Самойлова, яка збирається приїхати на «Євробачення» до Києва, виступала в анексованому Криму: це з’ясували видання Black Sea News і «Майдан закордонних справ». СБУ вже вивчає епізод на предмет заборони їй в’їзду до України. На перший погляд, ситуація проста: російська громадянка поїхала у захоплений Крим, порушила закон, зрештою, немало було таких випадків з російськими виконавцями. Однак цей – схожий на ретельно підготовану спецоперацію Росії, кажуть експерти з інформації.

Юлія Самойлова стала відома у Росії після талант-шоу «Фактор А» Алли Пугачової – стала фіналісткою шоу в 2013 році. А за рік, у 2014-му, вона співала на відкритті Паралімпійських ігор, що проходили у російському Сочі. Співачка пересувається на візку і має першу групу інвалідності з дитинства. Увечері 12 березня її відібрали для поїздки на «Євробачення» до Києва.

Але виявилось, що Самойлова встигла виступити в анексованому Криму. «27 червня 2015 року Самойлова виступала в окупованій Керчі разом з Газмановим і Лолітою», – повідомив оглядач видання Black Sea News і «Майдану закордонних справ» Андрій Клименко. Він виклав у мережу афішу.

Згодом знайшлись і інші підтвердження – відео самого виступу на стадіоні в Керчі, флаєри до концерту; зрештою, те, що співачка виступала в Криму, підтвердив і офіційний Кремль.

У чому пастка від Росії?

В ситуації з Самойловою як би не вчинила Україна – всі варіанти виглядають поганими. Якщо Київ піде за законом і заборонить співачці в’їзд, Росія з великою імовірністю використає це для дискредитаційної кампанії. Наприклад, можна заявити, що Київ настільки ненавидить Москву, що веде війну навіть проти людей з особливими потребами. Або представити ситуацію так, ніби закон тут ні до чого, а це організатори просто дискримінують людину на візку. Кутів подачі може бути безліч. Захід дуже чутливий до такого, кажуть експерти.

«Треба розуміти, що ситуація із Самойловою може бути як одна із заготовок російської влади, як один із елементів інформаційної війни проти України, тому що вони будуть спекулювати на тому, що це людина з обмеженими можливостями, а права таких людей є під особливою увагою міжнародних організацій та правозахисників», – коментує експерт «Internews Україна» Віталій Мороз.

Чекайте від російського «Першого каналу» на ажіотаж довкола теми інвалідності – Риковцева

Журналіст Російської служби Радіо Свобода Олена Риковцева зауважує: відправити Самойлову на «Євробачення» Росія могла і у 2014-му, і у 2015-му, і у 2016-му, але зробила це саме зараз і невипадково.

«Під цей розрахунок «Перший канал» ще багато чого намолотить. Він, звичайно, продекларує, що рішення про Самойлову неодмінно зверне увагу суспільства на проблеми інвалідів. І завалить увесь свій ефір аж до самого «Євробачення» передачами і репортажами про біди інвалідів. І спробуй кинь в нього камінь за це... У своїх ток-шоу вони будуть гнобити всіх, хто називає їхню кампанію з підтримки людей з обмеженими можливостями цинічним розрахунком. Погано підтримуєте. Погано співпереживаєте. Ненавидите країну. Навіть інвалідів її ненавидите. Покарати. Позбавити громадянства. Та інше. Десь так будуть розвиватися події», – вважає Риковцева.

Якщо ж раптом Київ вирішить не реагувати на ситуацію з Самойловою як на провокацію, тоді неминуче будуть протести зі звинуваченням СБУ і всієї влади, що та пускає в країну зірок, які підтримують агресора. А це – черговий привід для сварок усередині суспільства, досить додати у лави протестувальників, наприклад, ветеранів АТО, і суперечка набуває безкінечного і дуже емоційного характеру.

Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила, що СБУ вже вивчає цей епізод і рішення ухвалить пізніше.

«СБУ вивчить питання та ухвалить виважене рішення щодо її в’їзду на територію України. Наша позиція ґрунтуватиметься виключно на нормах українського законодавства та інтересах національної безпеки», – написала вона.

Як з ситуації вийти Україні?

Україні треба чітко наголошувати на юридичній складовій справи й на тому, що закон один для всіх, каже медіа-експерт Віталій Мороз. І поінформувати про заборону російський оргкомітет треба на випередження, вважає він.

До слова, якраз рівність людей з інвалідністю передбачає і рівність їх перед законом. Тож тут Україну ніяк не можна звинуватити у дискримінації.

Уповноважений президента з прав людей з інвалідністю і президент міжнародного Паралімпійського комітету Валерій Сушкевич констатує, що в історії з російською конкурсанткою відчуття виникають двоякі: «Те, що людина на візку може брати участь у «Євробаченні», для мене значимо і приємно. Тому що є шанс, що в країнах пострадянського простору буде формуватися європейська свідомість». Але Росія вдало маніпулює темою інвалідності, зробивши виконавицю заручницею, каже Сушкевич, так само заручниками стали і російські паралімпійці (які тепер не беруть участь в Паралімпійських іграх).

Я впевнений, що вона несвідома того, що було незаконного в її відвіданні Криму

«Що стосується того, що ця дівчина була в Криму, відвідувала його незаконно, наштовхує на думку, чи не спеціально це зроблено. Я впевнений, що вона несвідома того, що було незаконного в її відвіданні Криму. На мою думку, компетентним органам треба продумати свою позицію, зважаючи саме на те, що ця дівчина є заручником ситуації. Має бути таке рішення, щоб воно не дало змоги використати інвалідність як інструмент підриву авторитету української держави», – каже Сушкевич.

Політолог Юрій Романенко переконаний, що заборони на в’їзд не треба боятися: те, що влаштувала Росія з «Євробаченням», на його думку, навіть вигідно Україні.

«Що раніше СБУ це зробить (заборонить в’їзд – ред.), то краще, тому що до початку «Євробачення» можна буде роздмухувати скандал, і, отже, всі домогосподарки в Європі отримують прекрасну можливість дізнатися, що Росія забрала Крим в України... Ми заборонимо їй в'їзд не за її інвалідність, а за її позицію щодо нашої держави. Якщо вона не визнає нашої держави, то ми не визнаємо її права в'їжджати на територію того, що вона вважає неіснуючим», – написав він.

Зробити щось наперед, щоб нейтралізувати хвилю майбутньої антиукраїнської пропаганди від Кремля, все одно не вийде, вважає експерт з інформації Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Карін.

Якщо раніше вони ховалися за спинами жінок і дітей, то тепер показали, що і за інвалідним візком можна сховатися

«Російська машина потужніша і цинічніша. Якщо раніше вони ховалися за спинами жінок і дітей, то тепер показали, що і за інвалідним візком можна сховатися, – каже він. – Нам не звикати, це вже не перший випадок «розіп’ятого хлопчика», тому відповідати треба рішуче – все в рамках українського законодавства і в Українських інтересах. Те, що вони використовують для дискредитації свою співгромадянку, нехай залишається на їхній совісті».

Самойлова сподівається все-таки приїхати

Юлія Самойлова не просто виступала в окупованому Криму, а і висловлювалась про події там, називаючи дії Заходу в конфліктів за Крим «провокативними», росіян і українців – «єдиним народом», а вступ України до ЄС – «шкідливим». «Якщо Росія не відстоїть Україну, то наступний удар буде по Росії», – писала співачка у пості, який знайшли користувачі соцмереж.

На «Євробаченні» Самойлова збирається співати пісню Flame is burning – «Вогонь палає». Пісня аполітична. І сама співачка заявила, що не вважає «Євробачення» політизованим конкурсом – так вона відреагувала на заклики про заборону в'їзду. «Я про це взагалі не думаю. Моє завдання – гарно заспівати. Я думаю, все буде добре», – сказала вона.