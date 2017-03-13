Обновленное здание центральной городской библиотеки открыли 13 марта в Славянске. Здесь отремонтировали главный выставочный зал и отделение абонемента, заменили окна, освещение и мебель. Помещение капитально обновили впервые.

Вместо рассохшейся мебели в библиотеке теперь – новые стеллажи, хорошее освещение и удобные диваны. Гостей развлекает детский джазовый оркестр.

Ремонт обошелся в 30 тысяч долларов. Эти деньги выделила Международная организация по миграции и правительство Японии. Обновленное помещение библиотеки должно стать хорошей площадкой для инициатив, которые сплотят жителей города еще сильнее.

Библиотека станет для вас символом объединения

«Я уверена, что эта библиотека станет для вас символом объединения, ведь все, что было сделано, стало возможным не только благодаря правительству Японии и МОМ, но и благодаря вашим идеям и активности всей громады», – говорит координатор программы Международной организации по миграции Эстер Руиз де Азуа.

Читателям обновленное помещение библиотеки понравилось. Залы стали светлее и визуально кажутся гораздо большими, чем были до ремонта.

Развитие и наше движение вперед это всегда замечательно

«Мы смотрим на современный образ жизни, обращаем внимание на развитие детей в первую очередь, и наших жителей города, и, я думаю, это хороший зал для выставок. Развитие и наше движение вперед это всегда замечательно. Зал мне понравился в первую очередь тем, что он очень светлый, это позволит очень хорошо видеть, просматривать те экспонаты, которые будут там представлять», – говорит жительница Славянска Елена Попова.

Переселенка из Горловки Наталья Майская считает, что реализация подобных проектов дает четко понять жителям Славянска, что о них помнят, и Европа не отвернулась от Украины.

Хотелось бы еще больше внимания со стороны международных организаций

«Я считаю, что это очень хорошо. После тех событий, которые произошли в Славянске в 2014 году, большинство зданий, и вообще каких-то социально-культурных объектов нуждается в том, чтобы они были отремонтированы и восстановлены. Хотелось бы еще больше внимания со стороны международных организаций, и поскольку Украина так уже активно идет в Евросоюз, и мы стремимся туда попасть, повысить свой культурный уровень до уровня европейского, то, конечно же, для Славянска это большой шаг вперед и должным уровнем мы сможем в будущем соответствовать европейским стандартам», – рассказывает девушка.

Это не первый проект, реализованный в районе на деньги Японии, рассказал Славянский городской голова Вадим Лях. В Святогорске японцы уже спонсировали ремонт музыкальной школы.

Объект, который подлежит реконструкции за счет бюджетных средств

«Изначально мы сказали то, что сегодня идет реконструкция библиотеки по двум направлениям. Это за счет привлечения бюджетных средств, мы подаем как объект, который подлежит реконструкции за счет бюджетных средств, а также не стоим на месте и в тех проектах, которые идут параллельно, которые можно затянуть сюда, коллектив участвует самостоятельно, отдел культуры тоже принимает участие, чтобы попутно заводить такие вот проекты, которых здесь уже в принципе два. Это уже второй с международными деньгами реализован здесь на базе библиотеки. Продолжать в этом направлении будем и дальше работу», – обещает мэр Славянска.

Сегодня центральная городская библиотека стала в Славянске своеобразным центром украинской культуры в городе, говорят жители. Здесь экспериментируют с новыми формами работы с читателями, реализуют молодежные проекты. Здесь же работают кружки рукоделия и прикладного искусства.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)