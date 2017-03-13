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13 Березень 2017, Київ 23:47
Суспільство

Луганский ледолаз во Львове открыл секцию

Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

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Луганчанин организовал первый чемпионат Львовской области по ледолазанию. Ранее в западноукраинском регионе такие соревнования не проводились. По словам организатора соревнований Никиты Попова, желающие заниматься ледолазанием во Львове были, но секции отсутствовали. Опыт в проведении таких соревнований у Никиты есть, ведь в Луганске он был тренером местного альпинистского клуба. В первом чемпионате Львовской области по ледолазанию приняло участие 23 человека из Львова, Харькова, Одессы, Хмельницкого и Бреста.

До военного конфликта на востоке Украины Никита Попов был тренером в луганском альпинистском клубе «Лига». Тренировки 3 раза в неделю, зимние сборы в Крыму, соревнования в Зуевке, восхождения в горы и коллектив, как одна семья, – все это осталось в Луганске. Теперь, переехав во Львов, пришлось начинать все сначала, рассказывает Никита.

Никита Попов. Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию. Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

Никита Попов. Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию. Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

«Продолжать заниматься альпинизмом сейчас проблематично. Альпинизм – очень жесткий командный вид спорта. Должен быть напарник, которому абсолютно доверяешь, и он не вызывает у тебя никаких сомнений. К сожалению, мой напарник сейчас живет в другом городе, поэтому нет возможности тренироваться вместе. А ледолазание больше способствует одиночному образу жизни», – говорит Никита.

В минувшем октябре во Львове одесские и харьковские клубы проводили фестиваль ледолазания. Хотели популяризовать этот вид спорта на западе Украины. Ведь им можно заниматься и на замерзших водопадах, и на искусственной трассе, и просто в зале. Такой вариант еще называют «драйтулингом». Тогда в разговоре с коллегами и родилась идея провести первый чемпионат Львовской области по ледолазанию, рассказывает Никита. Тем более, что опыт в организации соревнований был.

Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

«В Луганске все было на клубной основе. Несколько клубов занимались организацией и популяризовали эти виды, создавая мероприятия массовые. Во Львове каждый занимается лично. Есть человек пять, которые лазят, у кого есть свой ледовый инструмент, но они сами по себе договорятся, пару раз в месяц полазят, и все. Как таковых тренировок, соревнований тут не проводилось», – объясняет луганчанин.

Спортзал нашли быстро. Более того, по словам Никиты Попова, достался он даром. Администраторы денег с луганчанина не взяли и всячески помогали ему в организации чемпионата. Вместе с коллегой Яном Зборовским за три недели подготовили зал к соревнованиям. Пополам разделили и финансовые затраты, и организационные вопросы.

Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

«Зал уже был построен, но он полностью приспособлен для скалолазания. Особенность в том, что те зацепы немного другие. Они более хрупкие и мягкие. И если по ним начать лазить с ледовыми инструментами, с какими лазим мы, то их просто поломаем. Чтобы организовать трассу для соревнований по дисциплине «скорость», нам пришлось зашивать дополнительно фанерой плоскость шириной в метр и высотой в 11 метров, бруски прикручивать», – рассказывает Никита.

Участники первого чемпионата Львовской области по ледолазанию Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

Участники первого чемпионата Львовской области по ледолазанию Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию прошел по-семейному, говорит Никита. Всех участников, а это 23 человека из Львова, Харькова, Одессы, Хмельницкого и Бреста, расселили у друзей. Соревнования длились два дня по двум дисциплинам – «трудность» и «скорость». Всех участников разделили на три категории: девушки, парни-профессионалы и парни-любители. Несмотря на волнение, признается Никита Попов, все прошло идеально: «После того, как прошел чемпионат, ко мне подошли люди, которые сказали: «Мы хотим у тебя тренироваться». Теперь буду методично обучать людей».

Правда, пока не хватает экипировки, говорит луганчанин: «У меня есть 2 пары ледового инструмента, 2 каски, 20 зацепов – это всего три трассы на стендах. Этого мало. Их должно быть больше, ведь нужно разнообразие, чтобы люди оттачивали свою технику.

Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

По словам Никиты, во Львове прекрасно работает «сарафанное радио», поэтому Никита надеется, что все желающие попробовать себя в ледолазании, узнают об открытии нового клуба. Говорит, чтобы записаться в секцию, нужно только желание и удобная спортивная форма.

«Уже по ходу тренировки будем смотреть, на что человек способен и подтягивать физуху. Ледолазание достаточно сложный вид спорта, требует большой физической подготовки. Нужен индивидуальный подход к каждому. Будем смотреть, какие слабые стороны у человека, делать на них упор и развивать», – говорит Никита.

Никита Попов. Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

Никита Попов. Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

Вот только в секции существует ограничение в возрасте в целях безопасности. Поэтому заниматься можно только тем, кому уже исполнилось 16 лет.

«В ледолазании с детками сложно работать. Здесь есть своя специфика. Когда лазишь с ледовым инструментом, он может сорваться. Контролировать в руке ледовый инструмент очень сложно. Может отскочить просто в лицо», – рассказывает луганчанин.

Несмотря на открытие новой секции, Никита признается, что родного луганского клуба не хватает: «Во Львове зал выше, больше площадь, есть где разгуляться, а в Луганске – зал был меньше. Но половина стенда там строилась нами. Конечно, скучаю по тому детищу, в строительстве которого принимал участие. Планирую в будущем подключать и приглашать на чемпионаты ребят из нашей луганской «Лиги». Но будет очень сложно всех собрать, нас так разбросало по городам».

Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию Источник: пресс-служба ледолазного клуба «Айсберг»

Теперь у луганского тренера новые планы на свою львовскую секцию – уже через три недели состоится чемпионат Одесской области, далее – чемпионат Украины, в которых собираются принимать участие и подопечные Никиты Попова, поэтому будут готовиться.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)

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