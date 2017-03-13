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Луганчанин организовал первый чемпионат Львовской области по ледолазанию. Ранее в западноукраинском регионе такие соревнования не проводились. По словам организатора соревнований Никиты Попова, желающие заниматься ледолазанием во Львове были, но секции отсутствовали. Опыт в проведении таких соревнований у Никиты есть, ведь в Луганске он был тренером местного альпинистского клуба. В первом чемпионате Львовской области по ледолазанию приняло участие 23 человека из Львова, Харькова, Одессы, Хмельницкого и Бреста.

До военного конфликта на востоке Украины Никита Попов был тренером в луганском альпинистском клубе «Лига». Тренировки 3 раза в неделю, зимние сборы в Крыму, соревнования в Зуевке, восхождения в горы и коллектив, как одна семья, – все это осталось в Луганске. Теперь, переехав во Львов, пришлось начинать все сначала, рассказывает Никита.

«Продолжать заниматься альпинизмом сейчас проблематично. Альпинизм – очень жесткий командный вид спорта. Должен быть напарник, которому абсолютно доверяешь, и он не вызывает у тебя никаких сомнений. К сожалению, мой напарник сейчас живет в другом городе, поэтому нет возможности тренироваться вместе. А ледолазание больше способствует одиночному образу жизни», – говорит Никита.

В минувшем октябре во Львове одесские и харьковские клубы проводили фестиваль ледолазания. Хотели популяризовать этот вид спорта на западе Украины. Ведь им можно заниматься и на замерзших водопадах, и на искусственной трассе, и просто в зале. Такой вариант еще называют «драйтулингом». Тогда в разговоре с коллегами и родилась идея провести первый чемпионат Львовской области по ледолазанию, рассказывает Никита. Тем более, что опыт в организации соревнований был.

«В Луганске все было на клубной основе. Несколько клубов занимались организацией и популяризовали эти виды, создавая мероприятия массовые. Во Львове каждый занимается лично. Есть человек пять, которые лазят, у кого есть свой ледовый инструмент, но они сами по себе договорятся, пару раз в месяц полазят, и все. Как таковых тренировок, соревнований тут не проводилось», – объясняет луганчанин.

Спортзал нашли быстро. Более того, по словам Никиты Попова, достался он даром. Администраторы денег с луганчанина не взяли и всячески помогали ему в организации чемпионата. Вместе с коллегой Яном Зборовским за три недели подготовили зал к соревнованиям. Пополам разделили и финансовые затраты, и организационные вопросы.

«Зал уже был построен, но он полностью приспособлен для скалолазания. Особенность в том, что те зацепы немного другие. Они более хрупкие и мягкие. И если по ним начать лазить с ледовыми инструментами, с какими лазим мы, то их просто поломаем. Чтобы организовать трассу для соревнований по дисциплине «скорость», нам пришлось зашивать дополнительно фанерой плоскость шириной в метр и высотой в 11 метров, бруски прикручивать», – рассказывает Никита.

Первый чемпионат Львовской области по ледолазанию прошел по-семейному, говорит Никита. Всех участников, а это 23 человека из Львова, Харькова, Одессы, Хмельницкого и Бреста, расселили у друзей. Соревнования длились два дня по двум дисциплинам – «трудность» и «скорость». Всех участников разделили на три категории: девушки, парни-профессионалы и парни-любители. Несмотря на волнение, признается Никита Попов, все прошло идеально: «После того, как прошел чемпионат, ко мне подошли люди, которые сказали: «Мы хотим у тебя тренироваться». Теперь буду методично обучать людей».

Правда, пока не хватает экипировки, говорит луганчанин: «У меня есть 2 пары ледового инструмента, 2 каски, 20 зацепов – это всего три трассы на стендах. Этого мало. Их должно быть больше, ведь нужно разнообразие, чтобы люди оттачивали свою технику.

По словам Никиты, во Львове прекрасно работает «сарафанное радио», поэтому Никита надеется, что все желающие попробовать себя в ледолазании, узнают об открытии нового клуба. Говорит, чтобы записаться в секцию, нужно только желание и удобная спортивная форма.

«Уже по ходу тренировки будем смотреть, на что человек способен и подтягивать физуху. Ледолазание достаточно сложный вид спорта, требует большой физической подготовки. Нужен индивидуальный подход к каждому. Будем смотреть, какие слабые стороны у человека, делать на них упор и развивать», – говорит Никита.

Вот только в секции существует ограничение в возрасте в целях безопасности. Поэтому заниматься можно только тем, кому уже исполнилось 16 лет.

«В ледолазании с детками сложно работать. Здесь есть своя специфика. Когда лазишь с ледовым инструментом, он может сорваться. Контролировать в руке ледовый инструмент очень сложно. Может отскочить просто в лицо», – рассказывает луганчанин.

Несмотря на открытие новой секции, Никита признается, что родного луганского клуба не хватает: «Во Львове зал выше, больше площадь, есть где разгуляться, а в Луганске – зал был меньше. Но половина стенда там строилась нами. Конечно, скучаю по тому детищу, в строительстве которого принимал участие. Планирую в будущем подключать и приглашать на чемпионаты ребят из нашей луганской «Лиги». Но будет очень сложно всех собрать, нас так разбросало по городам».

Теперь у луганского тренера новые планы на свою львовскую секцию – уже через три недели состоится чемпионат Одесской области, далее – чемпионат Украины, в которых собираются принимать участие и подопечные Никиты Попова, поэтому будут готовиться.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)