Поліція допитала близько 50 людей, які планували провокацію перед українсько-польським кордоном

Львів – Акти вандалізму щодо пам’ятників загиблим полякам на Львівщині – у Львові, селах Підкамінь і вдруге у Гуті Пеняцькій – це один слід інформаційної війни проти України, яку веде Росія, про це заявляють силовики і влада Львівщини. Поліції 12 березня вдалось зупинити автобус, пасажири якого їхали для участі в провокаційній акції перед українсько-польським кордоном і на сьогодні всі особи допитані.

Очільник поліції Львівської області Валерій Середа підтвердив інформацію, що 12 березня правоохоронці зупинили автобус із 35 пасажирами, з яких 14 були неповнолітніми особами. Транспорт прямував у бік українсько-польського кордону. Увагу поліцейських привернуло те, що водій автобуса порушив правила дорожнього руху. На зауваження поліцейських агресивно відреагував один із пасажирів – як виявилось, це був організатор поїздки, у минулому двічі судимий мешканець Києва. У салоні автобуса поліцейські виявили два банери польською мовою. На одному мовилось про те, що «польська мова – рідна», на іншому – прохання до Польщі «допомогти своїм братам-полякам в Україні».

Це так звані заробітчани, які беруть участь в усіх акціях протесту. В суботу вони були на протесті проти «Шахтаря» і саме там їм запропонували поїхати в неділю на кордон

«Ці люди мали походити кілька хвилин на пішому переході перед кордоном із банерами в руках, щоб привернути до акції увагу. Жоден із них не належав до польської громади. Це все українці, мешканці Львова. Це так звані заробітчани, які беруть участь в усіх акціях протесту. В суботу вони були на протесті проти «Шахтаря» і саме там їм запропонували поїхати в неділю на кордон. Такі провокаційні акції плануються і організовуються поза Львовом. Також ми зауважили автомобілі, а в них було ще 15 осіб, серед яких і дочка п’яного організатора з Києва, мешканка Львова, всі вони теж їхали до кордону», – каже начальник Нацполіції у Львівській області Валерій Середа.

Обмальовані цими днями невідомими особами три пам’ятники, написані букви «SS», образливі слова на місці пошанування загиблих поляків у роки Другої світової війни, провокація, яку планували на українсько-польському кордоні – це все один замовник і організатор, наголошують у поліції. «Збитків не нанесено, фарбу змили, але завдано шкоди іміджу України», – наголосив Валерій Середа.

«Це є провокація, вчинена спецслужбами країни-агресора»

12 березня, коли слідча група приїхала у село Підкамінь, де було осквернено польський меморіал, поліцейські перевірили недавно відновлений хрест і місце пам’яті у Гуті Пеняцькій, і там виявили вже другий за цей рік акт вандалізму – залиті червоною фарбою імена жертв, напис «SS» на хресті і слова з лайкою на іншій плиті. За словами Валерія Середи, невідомі в один день вчинили акти вандалізму у Гуті Пеняцькій і Підкамені. Це провокація задля погіршення українсько-польських відносин, яка оплачується Росією, планується проросійськими силами, а учасників цих провокацій шукають за гроші серед місцевих мешканців області, каже голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка.

«Ми вважаємо, що це є провокація, вчинена спецслужбами країни-агресора. На сьогоднішній момент, окрім здогадок ми маємо факти, коли окрім актів вандалізму, правоохоронцями був затриманий автобус із мешканцями, які їхали на проплачену акцію на кордон, щоб продемонструвати нібито погане ставлення українців до поляків в Україні. Ця поїздка була проплачена, кожній людині була передбачена винагорода, але вони навіть не знали, на що їдуть. Мала бути картина для російських ЗМІ, але такі дешеві авантюри ніколи не посварять український і польський народи», – заявив голова ЛОДА Олег Синютка.

Представник Генконсульства Польщі у Львові Катажина Солек зауважила, що польська сторона позитивно оцінила той факт, що українці дуже швидко зреагували і почистили пам’ятники від фарби і написів.

Ця чергова акція на Львівщині свідчить лише про безпорадність тих осіб, які стоять за цим

«Позиція польської сторони така ж, як українська, щодо актів вандалізму, що це провокація. Ця чергова акція на Львівщині свідчить лише про безпорадність тих осіб, які стоять за цим», – каже Катажина Солек.

У Львові сподіваються вийти на слід організаторів і замовників актів вандалізму у Гуті Пеняцькій, Львові, Підкамені, на будівлі польського консульства.

Поліцейські не можуть забезпечити всі місця пам’яті охороною, оскільки не вистачає працівників. А таких місць в області сотні. Однак місцева влада планує встановити відеонагляд за найбільшими меморіалами, які можуть привернути увагу провокаторів. Та чи зупинить їх це, адже, як прогнозують експерти, «війна пам’ятників» продовжуватиметься, щоб посіяти ненависть між сусідніми народами.