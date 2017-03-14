Білий дім пом’якшив позицію щодо звинувачення Обами в прослуховуванні Трампа

Білий дім пом’якшив свою позицію щодо попередніх тверджень президента США Дональда Трампа, нібито його попередник Барак Обама прослуховував виборчий штаб республіканського кандидата під час кампанії 2016 року.

Офіційний представник Білого дому Шон Спайсер заявив 13 березня, що заяву Трампа не слід розуміти буквально. Спайсер сказав, що у повідомленні Трампа в мережі Twitter йшлося про «спостереження та інші види діяльності» в широкому сенсі.

Раніше речник44-го президента США Барака Обами Кевін Льюїс назвав звинувачення Трампа «просто брехнею».

Міністерство юстиції США попросив у законодавців більше часу, щоб зібрати свідчення щодо звинувачень Трампа.