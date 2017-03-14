Європейські дипломати мають докласти максимум зусиль для того, аби припинити війну на сході України. Таку заяву зробив міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн під час свого перебування 13 березня в Широкині, що неподалік Маріуполя. Очільник МЗС України та голова військово-цивільної адміністрації Донецької області Павло Жебрівський показали Ассельборну, яких руйнувань зазнало селище. У Широкині, за оцінками міжнародних спостерігачів, зруйновано понад 80 відсотків житлових будинків. Повністю знищена інфраструктура.

Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, звертаючись до міністра закордонних справ Люксембургу Жана Ассельборна, наголошував, що бойовики навмисне цілять по об’єктах інфраструктури вздовж всієї лінії зіткнення. Як приклад навів Авдіївку, Мар’їнку, Крансогорівку, де, як зазначив він, «російсько-терористичні угруповання» не лише обстрілюють об’єкти, котрі забезпечують життєдіяльність населених пунктів, а й не дозволяють їх відновлювати.

«Вони змінили тактику: стріляють не тільки по військових, а руйнують об’єкти й не дають їх відновлювати. Авдіївка знову без світла й без води. У Красногорівці й Мар’їнці не дають відновити газопостачання», – зазначив Жебрівський.

Росія як держава підтримує тероризм і роздмухує конфлікт на Донбасі, наголосив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Те, що відбувається в Гаазі – це наша спільна мета довести, що Росія є спонсором тероризму на державному рівні

«Те, що відбувається в Гаазі – це наша спільна мета довести, що Росія є спонсором тероризму на державному рівні. Вони підтримують його фінансово, вони підтримують його безпосередньо, постачаючи все це нескінченне озброєння, постачаючи людей, регулярні війська і найманців. Ми обов’язково дістанемо тих, хто збив малайзійський «Боїнг». Але це ми будемо робити разом із нашими друзями і партнерами», – сказав він.

Міністр закордонних справ Люксембургу Жан Ассельборн зазначив, що добре знає ситуацію, яка склалася на сході України, адже на початку неоголошеної російсько-української війни, у березні 2014-го, саме Люксембург головував у Раді Євросоюзу.

Те, що тут зроблено, не могло бути справою рук окремих поодиноких людей. Це зробила армія. Лише у Мосулі я бачив такі самі руйнування

«Але коли я тут зараз стою, то я маю зовсім інакше враження від того, про що ми тоді говорили. Те, що тут зроблено, не могло бути справою рук окремих поодиноких людей. Це зробила армія. Лише у Мосулі (іракське місто – ред.) я бачив таку саму картину, такі самі руйнування, як і тут. І я хочу сказати, що ми, європейці, мусимо зробити все можливе, щоб було припинено вогонь», – заявив Жан Ассельборн.

Очільник МЗС Люксембургу зазначив, що європейці і надалі підтримуватимуть Україну, зокрема, фінансово. Так, Люксембург вже надав гуманітарної допомоги на суму 6 мільйонів євро для Червоного Хреста, ще півмільйона виділять медичним закладам, які лікують поранених та постраждалих на Донбасі.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)