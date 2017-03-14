Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
14 Березень 2017, Київ 16:19
Відео

У Києві зібралися добровольці, які першими виступили проти агресії Росії (відео)

У Києві зібралися добровольці, які першими виступили проти агресії Росії (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:30
0:00:00 /0:01:30
ЗАВАНТАЖИТИ

Дивитись коментарі

У Києві, на майдані Незалежності, зібралися кілька десятків добровольців батальйону оперативного призначення резервістів імені Героя України генерала Сергія Кульчицького. Вони урочисто поклали квіти до меморіалу Героям Небесної сотні. Пізніше їх привітали представники Верховної Ради України із першим відзначенням Дня добровольця. 14 березня 2014 року з майдану Незалежності добровольці зі складу Самооборони Майдану вирушили у село Новопетрівці Київської області для бойового навчання та злагодження. Через місяць відправилися у зону проведення АТО.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG