У Києві, на майдані Незалежності, зібралися кілька десятків добровольців батальйону оперативного призначення резервістів імені Героя України генерала Сергія Кульчицького. Вони урочисто поклали квіти до меморіалу Героям Небесної сотні. Пізніше їх привітали представники Верховної Ради України із першим відзначенням Дня добровольця. 14 березня 2014 року з майдану Незалежності добровольці зі складу Самооборони Майдану вирушили у село Новопетрівці Київської області для бойового навчання та злагодження. Через місяць відправилися у зону проведення АТО.