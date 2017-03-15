«Бандерівці забрали пилочку для нігтів в аеропорту» – приблизно так свій візит до Києва описав народний артист Росії Олександр Панкратов-Чорний. «Просто фашисти якісь», – додав ще улюблениць радянських жінок. Втім, це ж не перший випадок, коли про Україну та українців так висловлюються відомі люди Росії. І тим не менше, багато хто з тих, до кого можуть бути питання в українських спецслужб, як і раніше, планують гастролі у Києві. Хто вони? (Відео спеціального проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії»)