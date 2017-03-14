Засудити Януковича можна за кілька місяців – генеральний прокурор

Генеральна прокуратура України передала справу Віктора Януковича в суд – сторона обвинувачення буде доводити провину екс-президента в державній зраді. Захист Януковича не вважає заочне судове його переслідування законним і вимагає закрити кримінальне провадження проти нього. Проте в прокуратурі наголошують: вже через 3-4 місяці колишнього президента можуть визнати винним. Наразі в суд передали 160 обвинувальних актів для заочного засудження.

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14 березня справу Віктора Януковича, за якою його підозрюють у державній зраді, передали в суд. Поки що невідомо, в якому суді розглядатимуть цю справу. За даними Генеральної прокуратури, матеріали справи передали в Печерський суд Києва, проте там немає кому її розглядати. Раніше усі судді цього суду санкціонували різноманітні слідчі дії по цій же справі, а це робить їхню подальшу роботу над справою Януковича неможливою. Можливий також суд присяжних.

Представляти обвинувачення буде військовий прокурор Руслан Кравченко – він також представляє державне обвинувачення в інших резонансних справах, зокрема, пов’язаних із колишнім головним податківцем часів Віктора Януковича Олександром Клименком і бійцями колишньої роти патрульної служби поліції особливого призначення «Торнадо». Кравченко наголосив, що доводити в суді будуть саме державну зраду громадянина Януковича – факт його звернення до російського президента, щоб той використав війська проти України.

Про те, що Янукович попросив ввести війська в Україну, 4 березня 2014 року на засіданні Радбезу ООН заявляв постпред Росії Віталій Чуркін:

«Доказами у кримінальному провадженні є і покази свідків, їх понад 50 осіб, речові докази, документи, висновки експертів. Відео і фото докази. Обвинувачений Янукович зробив протиправні дії проти своєї держави», – заявив Кравченко.

Адвокати називають справу

Захист Віктора Януковича називає заочне переслідування екс-президента незаконним. Як повідомив журналістам адвокат Віталій Сердюк, спроба вручення йому обвинувального акту була неправомірною. Ще 9 березня Генеральна прокуратура отримала офіційну відповідь від російських колег – нинішню адресу Януковича, отже, підстав для заочного засудження більше немає. Адвокат наполягає: Янукович орендує цей будинок офіційно. Використовує адресу для листування з російськими судами.

«Саме за цією адресою прокурор Юрій Луценко надсилав повістки і підозру. Рішення про передачу справи до суду є повністю незаконним, проте воно значно полегшить роботу захисту в суді. Всі процесуальні порушення у даній справі захист належним чином задокументував. Вони будуть передані до міжнародних інстанцій, і в тому числі до Європейського суду з прав людини», – заявив Сердюк у коментарі Радіо Свобода.

Проте в Генеральній прокуратурі вважають, що за наданою адресою Януковича працівники міжнародної поштової служби не знайшли. Натомість, за словами генерального прокурора Юрія Луценка, там знайшли порожні складські приміщення. Янукович більше ніж півроку перебуває поза межами України, що підтверджує його захист і російські прокурори, отже, його не треба оголошувати в міжнародний розшук, а можна судити заочно.

«Вказання точної адреси не є підставою, згідно з чинним українським законодавством, для скасування спеціального досудового розслідування, заочного. Якщо захист і Янукович хочуть перейти до очного судового слідства, він має приїхати на територію України», – заявив Луценко.

Проблемою може бути закінчення терміну дії закону про заочне засудження – він має закінчитися вже в квітні. Генеральний прокурор разом із кількома народними депутатами готує відповідні зміни, щодо яких будуть голосувати 16 березня.

Закінчити слідство по усіх справах режиму Януковича треба до осені, потім прокуратура втратить слідчі повноваження. Станом на сьогодні Генеральна прокуратура передала в суди 160 обвинувальних актів для заочного засудження, вони також мають 604 дозволи судді на заочне розслідування, ще 222 перебувають на розгляді. Всю цю роботу треба закінчити до листопада 2017 року, каже Луценко. Щодо суду у кримінальному провадженні щодо колишнього президента України Віктора Януковича за звинуваченнями у державній зраді, якщо суд працюватиме по 2-3 рази на тиждень, то може закінчити розгляд за 3-4 місяця, наголосив Юрій Луценко.