Із Чехії депортують групу українців. Чеська фірма, де ті працювали і потрапили під облаву поліції, як з’ясовується, використовувала їхню працю з порушенням законодавства.

Як повідомила поліція Чехії, празьке управління поліції у справах іноземців вирішило депортувати 74 із 85 затриманих на робочому місці іноземців, іще проти 11 продовжують адміністративні процедури, що теж, найімовірніше, завершаться депортацією. Такий результат облави, яку влаштували минулого тижня на складі чеської продуктової інтернет-крамниці Rohlik.cz. Майже всі ці іноземці – громадяни України. За словами речника поліції Томаша Гулана, це наразі наймасовіше затримання нелегальних працівників в одній фірмі.

У Rohlik.cz переконують, що закону не порушили. Чеське законодавство, що ґрунтується на нормах Європейського союзу, передбачає право іноземців із-поза меж Євросоюзу і з правом на працю в інших країнах-членах ЄС короткий час працювати і в Чехії – це вимагає виконання чіткої умови: іноземний працедавець має направити такого працівника у відрядження до іншої країни.

Але, як сказав Радіо Свобода президент чеської Асоціації агентств працевлаштування Радован Буркович, у цьому випадку українці й інші іноземці стали жертвами порушення чеського законодавства з боку компанії, де вони працювали – по суті, нелегально. Керівник компанії Томаш Чупр в одному з телеінтерв’ю сам назвав польську фірму, яка надала йому тих працівників – і та фірма не мала на це права. Польська фірма, за словами Бурковича, числиться будівельною, тож не має права «послати у відрядження» своїх працівників, нібито будівельників, працювати в Чехії робітниками продуктового складу.

У Чехії бракує своєї робочої сили, «чужу» використовують із порушеннями

Чеські ж фірми іноді ладні нехтувати нормами, щоб узяти іноземців на працю в обхід закону. Це, зокрема, дає можливість добре зекономити на платні – адже легальне працевлаштування вимагає платити іноземцям не менше, ніж чеським громадянам.

Тим часом, за словами президента чеської Асоціації агентств працевлаштування, нині на ринку праці в Чехії бракує робочої сили: у празькому регіоні громадяни країни не підуть на роботу простим працівником складу менш ніж за суму в перерахунку у 25 з половиною тисяч гривень, чи майже 950 доларів США, на місяць.

Радован Буркович каже, що, за його словами, останніми роками, коли почалися події у Криму й на сході України, Польща на знак солідарності стала видавати українським громадянам «доброчинні візи» з правом на працевлаштування. (Йдеться про запроваджену в Польщі спрощену процедуру працевлаштування, що стосується громадян шести східноєвропейських країн – України, Росії, Білорусі, Молдови, Грузії і Вірменії – ред.) Тепер, за його словами, сотні тисяч українців, які отримали такі польські візи, насправді їдуть працювати до інших держав Європейського союзу, серед того чи не в першу чергу до Чехії.

«Незнання закону не звільняє від відповідальності»

Останнім часом у Чехії і працедавці, і уряд, і президент говорять про необхідність відкрити доступ до ринку праці для іноземців із країн із-поза меж ЄС, і в першу чергу виокремлюють саме українців. Але тим часом тих українців, що потрапили під шахрайську схему, нині депортують.

За словами речника поліції, їм заборонять в’їзд до країн Євросоюзу на один рік. Вони мають 30 днів, щоб виїхати з Чехії, і право оскаржити ухвалу про депортацію. Але в поліції зі свого досвіду кажуть, що, найімовірніше, більшість не скористається з цього права.

І хоча українці стали жертвами порушення закону працедавцем, у поліції нагадують: кожна особа несе власну відповідальність, кожен має сам усвідомлювати, наскільки його чи її дії або дії працедавців відповідають вимогам закону Чехії.

Нині в Чехії перебуває 130 тисяч українців, які стали найбільшою національною меншиною.

В лютому цього року чеський уряд удвічі збільшив квоту на працівників з України з майже чотирьох тисяч на приблизно ще таку ж кільксіть, передовсім для робітників з нижчою і середньою кваліфікацією.