Держдума Росії готує податкові пільги для постраждалих від санкцій

Відразу двоє родичів російських високопосадовців 14 березня обійняли високі посади у великих компаніях. Сергій Іванов-молодший – син колишнього керівника кремлівської адміністрації – затверджений президентом компанії «Алроса». Син віце-прем’єра Дмитра Рогозіна – Олексій – став віце-президентом Об’єднаної авіабудівної корпорації. Тим часом у Держдумі Росії запропонували звільнити від податків частину росіян, які потрапили під санкції.

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Сергій Іванов-молодший досі був старшим віце-президентом «Сбербанку». Тепер він очолив «Алроса» – найбільшу в Росії і світі компанію з виробництва алмазів. Контракт із новоспеченим керівником укладений на 3 роки.

Син віце-прем’єра Дмитра Рогозіна – 33-річний Олексій – раніше працював в Міністерстві оборони, а тепер став віце-президентом Об’єднаної авіабудівної корпорації. Олексій Рогозін буде відповідати за транспортну авіацію.

За дивним збігом обставин комітет Держдуми з бюджету пропонує звільнити від податків росіян, які потрапили під санкції у зв’язку з анексією Криму і подіями на українському Донбасі.

Політолог Дмитро Орєшкін називає це «новим феодалізмом», за якого російська влада таким способом визначає коло «своїх» і заохочує людей, «які постраждали за державні інтереси», знехтувавши мораллю і законністю.

Ми ж обрали в Державну думу людину, яка отруїла Литвиненка в Лондоні, з государевих інтересів. Ми обрали в Держдуму людину, яка носить в штанях золотий пістолет

«Ми ж обрали в Державну думу людину, яка отруїла Литвиненка в Лондоні, з государевих інтересів. Ми обрали в Держдуму людину, яка носить в штанях золотий пістолет, з цим інструментом ходить на засідання Державної думи, де він у нього зі штанів іноді випадає. У Державну думу провели таку патріотку, як пані Поклонська з її «мироточачим» бюстом. Чому б нам не забезпечити ось таких славних людей, яких покарали світові імперіалісти, якимись іще перевагами? Тим більше, що для них це серйозно», – зауважує Орєшкін.

Система

Призначенням дітей високопосадовців на ключові посади в держкомпаніях та звільненням від податків «жертв санкцій» влада вже навіть не приховує і не боїться роздратувати людей. Голова федеральної політради партії «Яблоко» Григорій Явлінський не бачить в останніх кроках російської влади нічого дивного.

«Це така система, нема нічого такого, щоб дивуватися. Вона в собі впевнена настільки, що їй не треба нічого приховувати. Це демонстрація того, що нічого в російській політиці змінюватися не буде. І вона на тому буде наполягати, що вона не є агресором, а що вона буде відстоювати свою точку зору на усі світові проблеми і ні з ким не буде мати ніяких компромісів», – зазначив Явлінський.

Російські платники податків не відреагували на ініціативу Держдуми щодо пільг «санкційним» персонам. За словами експертів, для того, щоб люди вийшли на вулиці, треба, щоб вони зрозуміли, що державні інститути існують на їхні податки, а не навпаки.