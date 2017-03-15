Запасний аеродром для українського чиновника (огляд преси)

Враховуючи, що війна на Донбасі триває вже третій рік, захоплення адміністративних будівель та провокації навколо блокадників створюють сприятливе тло для роботи ворога в тилу України, наголошує газета «День». Експерт видання переконує, що мета Кремля – розділити Україну зсередини і унеможливити будь-які спроби внутрішньоукраїнської інтеграції. На цьому наголошується у статті «Відлуння «блокади».

На тлі корупційних діянь, за які в Україні не квапляться карати, такий гріх, як подвійне громадянство, навіть не належить до серйозних правопорушень, зазначає газета «Україна молода». Наявність у державного чиновника другий або й третій паспорт сприймають доволі спокійно. І хоча формально – це відхід від правил, але фактично українське законодавство не передбачає серйозних санкцій за нього. Про те, як розв’язати в Україні проблему подвійного громадянства, йдеться в статті «Запасний аеродром чиновника».

Економіка Росії дуже нагадує експерту газети «Голос України» пізній СРСР. Він стверджує, що сьогодні Путін особисто зовсім не займається економікою держави. Його цікавлять гроші на поточні витрати оборони та безпеки, політичні глобальні процеси, що можуть впливати на стан справ у Росії. Маховик ВПК розкручений максимально, бо «кругом враги», а реальний сектор економіки та внутрішній споживчий ринок сильно залежать від імпорту.

Те, у що так не хотіли вірити захисники пам’яток Києва, виявилося правдою, зазначає газета «День». Навпроти «Софії Київської» може з’явитися висотна споруда, ще й із автостоянкою під землею. Експерти знайшли кілька проектів перебудови старої двоповерхової садиби на вулиці Володимирській, що якраз навпроти Софійського собору. Практично кожен ескіз передбачає зведення висотної споруди, і майже кожен зазіхає на підземну частину Софійської площі. Про те, які шанси на будівництво висотки, «День» розповідає в публікації «Підкоп під святиню».