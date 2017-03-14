Українського письменника і волонтера Сергія Жадана та музикантів, які разом із ним планували виступити перед українськими бійцями на Донбасі, 13 березня зупиняли на одному з блокпостів Слов’янська. Письменник збирався дати концерт військовим, він в'їжджав до зони АТО з музикантами та волонтерами. Співробітники поліції вимагали «спеціального дозволу». Речниця поліції області Наталія Шиман заявила, що «на Донеччині немає обмежень щодо в’їзду волонтерів». Також вона вказала, що Жадана відпустили «після необхідної процедури», якої саме – не повідомила.