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15 Березень 2017, Київ 10:22
Політика

Лобі Пінчука у Вашингтоні займатиметься екс-претендентка у речники Радбезу США – ЗМІ

Віктор Пінчук

Віктор Пінчук

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Консервативний американський журналіст Моніка Кроулі зареєструвалась при Мін’юсті США як закордонний агент та працює на українського мільярдера Віктора Пінчука. Про це пише видання Washington Examiner.

Документ про реєстрацію Кроулі у якості закордонного агента (цей термін охоплює лобізм в інтересах урядів закордонних країн та приватних осіб за межами США – ред.) оприлюднено на сайті Fara.gov.

Кроулі, колишня журналістка Fox News, розглядалась у якості претендента на посаду речника Ради національної безпеки США, проте відмовилась від посади після того, як видання Politico та CNN вказали на випадки плагіату у книзі Кроулі та її дисертації у Columbia University. Кроулі заявляла, що звинувачення з боку ЗМІ вдалося спростувати.

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