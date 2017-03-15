Агентство з розшуку активів: справа за кадрами і політичною волею

Політичної волі на найвищому державному рівні бажають Агентству з розшуку й управління незаконними активами деякі депутати. Цього тижня агентство, що має стати одним із ключових антикорупційних органів України, оголосило конкурс на низку вакантних керівних посад. Формально агентство запустили ще у червні минулого року, очільник у цього органу з’явився у листопаді, тепер агентство формує склад. Визнають, що можуть зіткнутися з труднощами, бо «готових фахівців» для роботи агентства, ймовірно, знайти буде складно. Антикорупційні активісти тим часом звертають увагу на те, що за 2015-16 роки до державного бюджету вдалося повернути хіба 1% від запланованої суми активів, привласнених корупційними методами.

Агентство з розшуку та менеджменту активів (повна назва – Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів) є органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, підконтрольним Кабінету міністрів та підзвітним Верховній Раді. Серед його функцій зокрема – виявлення й оцінка активів, що здійснюватиметься за зверненням слідчого, прокурора чи суду.

Це – сервісний, допоміжний орган для правоохоронних органів

«Агентство є принципово новим органом державної влади в Україні, – каже його голова Антон Янчук. – Воно не є правонаступником жодних інших органів державної влади. Воно не є правоохоронним органом, у нього немає слідчої функції. Це – сервісний, допоміжний орган для правоохоронних органів, який покликаний допомогти в ефективних розслідуваннях злочинів, у виявленні доходів від злочинів чи будь-якого майна, яке походить від злочинів».

Самого Янчука призначили головою за підсумками конкурсу. Тепер агентство таким чином набиратиме і решту штату. «Нині конкурс оголошується на 16 посад, – повідомив голова агентства, – а саме: керівників і співробітників управління виявлення та розшуку активів, спеціалістів юридичного і міжнародного управлінь, спеціалістів відділу з питань комунікацій».

Антон Янчук заявляє, що зарплатня співробітника агентства має бути не меншою, ніж 20 тисяч гривень на місяць.

Спершу – розшук, потім – управління

В агентстві визнають, що знайти потрібних фахівців може бути непросто.

Не факт, що ми відразу знайдемо всіх потрібних фахівців. З іншого боку, є домовленість із нашими американськими партнерами, що вони готові навчати наших спеціалістів

«Насправді у нас є такі спеціалісти, – додає у коментарі Радіо Свобода виконавчий директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин, – але вони працюють у приватному секторі, переважно – інвестиційному банкінгу, займаються ризик-менеджментом. Не факт, що ми відразу знайдемо всіх потрібних фахівців. З іншого боку, є домовленість із нашими американськими партнерами, що вони готові навчати наших спеціалістів».

За планом, в агентстві має працювати 130 осіб. Формально, щоб агентство запрацювало, треба набрати третину штату. За словами Антона Янчука, попервах агентство має намір зосередитися на функціях розшуку та виявлення, пізніше – і на функціях реалізації та управління.

«Це пов’язано у першу чергу з тим, що функції реалізації та управління потребують ухвалення цілої низки підзаконних актів, без яких виконання цих функцій не видається можливим», – пояснює він.

Наприклад, одна з функцій агентства – формування та ведення Єдиного державного реєстру активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні. «Це має бути єдина база, якої зараз фактично немає, – каже виконавчий директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин. – Має бути рішення, щоб написати відповідну програму. На перший погляд, може здатися, що ця програма не дуже складна. Але насправді на її розробку і втілення потрібні час і ресурси. Наскільки я знаю, це – один із найбільших викликів для агентства зараз».

«Говорять про астрономічні суми, а повернуто копійки»

Нині агентству зокрема надають підтримку Консультативна місія ЄС та Антикорупційна ініціатива ЄС. Друга надаватиме допомогу в питаннях управління персоналом і підтримки IT-процесів, за допомогою першої розробили організаційну структуру агентства. Також Консультативна місія ЄС допомагає агентству налагодити співпрацю з аналогічними установами країн-членів Євросоюзу.

Готові допомагати агентству й у Комітеті Верховної Ради з боротьби з корупцією. Заступник голови комітету Ігор Попов (Радикальна партія) каже у коментарі Радіо Свобода: найбільша загроза новому органу – відсутність політичної волі для його ефективної роботи.

Питання ж не в створенні нових агенцій – питання в політичній волі найвищих посадовців

«Говорили, що Янукович вивіз до Росії мало не 32 мільярди доларів, але поки що повернуто якісь сльози. Те ж саме стосується новостворених органів: говориться про астрономічні суми, але коли потім рахується, скільки повернуто до державного бюджету, то це копійки. Як правило, питання ж не в створенні нових агенцій – питання в політичній волі найвищих посадовців: чи доводити справу до кінця, до конфіскації, чи йти на якесь неофіційне примирення з підозрюваними», – зазначає Ігор Попов.

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Поки що пошук активів здійснюють самі правоохоронні органи – надсилають відповідні запити до різних державних органів чи уповноважених органів іноземних країн. «Генеральна прокуратура, наприклад, дуже потребує підтримки у розшуку за кордоном активів осіб із санкційного списку, – каже виконавчий директор «Transparency International Україна» Ярослав Юрчишин. – Ми знаємо, що є активи Захарченка у Голландії, а які саме – це залишається для нас непідтвердженою інформацією».

В цілому і до практики застосування арешту активів, і до практики конфіскації в Україні є запитання. На це звертають увагу фахівці «Центру протидії корупції»: у своїй аналітичній записці вони, наприклад, зазначають, що вилучене на місці злочину майно можуть узагалі не арештувати, або ж арештувати тимчасово, чи ж подекуди при оскарженні власником майна ухвали про накладення арешту до суду не з’являється слідчий, який мав би цей арешт відстояти.

Ярослав Юрчишин, однак, звертає увагу на те, що агентство займатиметься поверненням і управлінням не лише корупційних активів – йтиметься також про кошти, вилучені в процесі боротьби з контрабандою, організованою злочинною діяльністю тощо.

Згідно з законом, агентство на підставі рішення суду зможе приймати в управління активи, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також здійснюватиме управління конфіскованими активами. Останні, за наявності відповідного рішення, можуть зрештою продати на відкритих аукціонах або електронних торгах. Отримані від такого продажу кошти йтимуть до державного бюджету.