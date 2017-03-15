Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
15 Березень 2017, Київ 14:51
Відео

РНБО підтримала тимчасову зупинку переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі (відео)

РНБО підтримала тимчасову зупинку переміщення вантажів через лінію розмежування на Донбасі (відео)
Будь ласка, зачекайте
0:01:24
0:00:00 /0:01:24
ЗАВАНТАЖИТИ

Дивитись коментарі

Рада національної безпеки й оборони України ухвалила рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію розмежування в зоні збройного конфлікту на сході України. Про це повідомили у прес-службі РНБО з посиланням на слова секретаря Ради нацбезпеки й оборони Олександра Турчинова за результатами засідання. Турчинов також зазначив, що керівництво Антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях повинно вжити вичерпних заходів із нейтралізації можливих збройних провокацій. (Відео прес-служби РНБО та Адміністрації президента)

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG