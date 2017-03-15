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Стычка народного депутата Владимира Парасюка от фракции «Самопомич» с правоохранителями на Славянском блокпосту и под Краматорском повлекла за собой экстренное закрытие сессии Верховной Рады. Заседание прервала вице-спикер Оксана Сыроид после того, как представители партии «Народный фронт» привели в сессионный зал несколько силовиков – участников стычки с Владимиром Парасюком. Вечером 14 марта в районе славянского блокпоста полиция остановила несколько машин, в одной из которых был народный депутат Владимир Парасюк. После потасовки колонну пропустили. Через несколько километров под Краматорском между силовиками и участниками колонны произошла серьезная стычка с применением силы с обеих сторон.

Народный депутат от фракции «Самопомич» Владимир Парасюк в интервью проекту «Настоящее время» сообщил, что сейчас находится в районе Бахмутского пункта транспортной блокады. Туда он добрался после ночных инцидентов с силовиками. Народный депутат сообщил, что у сопровождавшей его сестры – ушибы, а у отца – ожоги от слезоточивого газа. Сам депутат намерен обратиться в больницу с подозрением на перелом руки. По мнению Владимира Парасюка, когда в районе Краматорска силовики остановили колонну автомобилей, потребовали предъявить документы и открыли огонь, «они превысили свои полномочия».

«Это не была стрельба в воздух, это была стрельба над головами и в землю, то есть пули рикошетили. Сестру побил «Корд», я лично видел, как наносили удары. Может я и дал своим эмоциям волю, но это только потому, что это была моя сестра. У меня – наверное, трещина в руке в районе локтя, может, это ушиб сильный, но я левой рукой шевелить не могу», – рассказал Владимир Парасюк.

Сегодня утром представители «Народного фронта» привели в сессионный зал Верховной Рады сотрудников полиции, участвовавших в потасовке с депутатом Парасюком. Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид, избранная в парламент от партии «Самопомощь», тут же закрыла утреннее заседание. Силовиков нужно было выслушать, несмотря на то, что их визит в сессионный зал не был согласован, считает депутат от «Народного фронта» Андрей Тетерук: «То, что вице-спикер Сыроид, которая, пугаясь правды, которая будет звучать от непосредственных участников событий, испугалась и закрыла заседание парламента, является позором. Для того чтобы дать возможность участникам от Национальной полиции, которые обеспечивали правопорядок, мы пригласили их в парламент, чтобы они оценили те действия, которые делали участники блокады. Мы собрали 150 подписей, не учитывая сутки на бюрократические согласования».

Визиты силовиков или военных в Верховную Раду только по воле отдельных политиков неприемлемы, считает депутат от «Блока Петра Порошенко» Сергей Лещенко: «Таким образом, мы открываем «ящик Пандоры», который в будущем сработает против тех, кто это инициировал. Если одним военным разрешили выступать, то завтра какая-либо политическая сила, которая имеет влияние на вооруженные батальоны, заведет в парламент своих военных, чтобы высказать свою точку зрения про процессы в стране. Эти люди могут быть и вооружены. Таким образом, мы открываем путь к установлению военной диктатуры в Украине».

Стычка депутата Парасюка с полицией – это частность, в будущем возможны более крупные конфликты между участниками блокады и силовиками, считает политолог Владимир Фесенко: «Я – категорический противник махновщины. Один раз 100 лет назад внутренние украинские конфликты между разными политическими силами, все из которых выступали за независимость Украины, погубили украинскую независимость. Рано или поздно вот эти блокадные инциденты приведут к конфликту между силовыми структурами и блокирующими».

По версии полиции, участников транспортной блокады, включая Владимира Парасюка, после прорыва через славянский блокпост пытались задержать по пути в Краматорск. На требования остановиться граждане не реагировали. Поэтому, чтобы остановить колонну, сотрудник полиции совершил несколько предупредительных выстрелов в воздух с целью сохранения жизни и здоровья полицейских. Во время инцидента, по словам правоохранителей, от участников блокады звучали ругательства и угрозы в адрес семей силовиков.

Начальник полиции Донетчины Вячеслав Аброськин заявил, что вечером 14 марта колонна из 13 машин, которая приехала из Харькова, на блокпосту в Славянске отказалась проходить стандартную проверку, спровоцировав конфликт.

В МВД напомнили, что 14 марта на блокпостах у Славянска и Краматорска группа лиц во главе с народным депутатом Владимиром Парасюком «напала на правоохранителей, в результате чего пострадали семь сотрудников полиции, получив травмы различной степени тяжести».

15 марта Аваков вручил полицейским, которые несли службу во время потасовок на блокпостах в районе Славянска и Краматорска Донецкой области, ведомственные награды «за достойное несение службы и верность принципу равенства перед законом». Они получили нагрудные знаки «За отвагу в службе».

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)