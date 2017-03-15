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15 Березень 2017, Київ 22:20
Відео

У Варшаві відкрили сквер імені Василя Стуса (відео)

У Варшаві відкрили сквер імені Василя Стуса (відео)
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У польській столиці Варшаві відбулася церемонія відкриття скверу імені Василя Стуса. В урочистостях, що зібрали понад 60 людей, взяли участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, посол України в Польщі Андрій Дещиця та група політиків із варшавського самоуправління, що були ініціаторами події. Під час церемонії відкриття читали вірші Василя Стуса, посадили кущ калини – як «символ України в центрі Варшави». Сквер Василя Стуса розташований на перехресті Алеї Незалежності та вулиці Стефана Баторія.

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