У польській столиці Варшаві відбулася церемонія відкриття скверу імені Василя Стуса. В урочистостях, що зібрали понад 60 людей, взяли участь міністр закордонних справ України Павло Клімкін, посол України в Польщі Андрій Дещиця та група політиків із варшавського самоуправління, що були ініціаторами події. Під час церемонії відкриття читали вірші Василя Стуса, посадили кущ калини – як «символ України в центрі Варшави». Сквер Василя Стуса розташований на перехресті Алеї Незалежності та вулиці Стефана Баторія.